NOYZ NARCOS – due date nei palazzetti di Roma e Milano

NOYZ NARCOS – uno dei maggiori esponenti di sempre della scena urban italiana – torna live con ITALIAN HORROR STORY 2026, due date imperdibili nei palazzetti di Roma e Milano: gli appuntamenti, prodotti da Vivo Concerti e Thaurus Live, sono previsti sabato 11 aprile 2026 al Palazzo dello Sport di Roma e giovedì 16 aprile 2026 all’Unipol Forum di Milano.

I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da martedì 16 dicembre 2025 alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 21 dicembre 2025 alle ore 11:00.

Con una carriera musicale ormai ventennale alle spalle, che lo ha visto dapprima distinguersi come membro dei collettivi TruceBoys e TruceKlan e poi come solista, NOYZ NARCOS è stato capace di raggiungere il successo rinnovando continuamente la propria proposta musicale, senza mai snaturarne l’estetica e l’immaginario di riferimento, apportando al genere un linguaggio, delle tematiche e delle sonorità fino ad allora sconosciute in Italia. Ha all’attivo 8 dischi da solista, tra cui Non Dormire (2005), Verano Zombie (2007) e Guilty (2010), considerati dei classici del rap italiano. Tra gli ultimi lavori, Enemy (2018) e Virus (2022) hanno conquistato il disco di platino. Nel 2022 è uscito un apprezzatissimo documentario Noyz Narcos–Dope Boys Alphabet, con la regia di Marco Proserpio, che ha ripercorso l’intera carriera di Noyz grazie a un ricco archivio personale di materiale inedito. Nel 2023 pubblica CVLT, il joint album con Salmo, certificato doppio platino. Successivamente partecipa per due volte al format “Red Bull 64 Bars”, con i singoli GRAN TORINO (2024) e BIN LADEN (2025), portati poi live sul palco dell’evento di Corviale lo scorso ottobre.

Il 28 novembre 2025 Noyz Narcos ha pubblicato FUNNY GAMES (Thaurus Live / M.A.S.T. Believe), segnando un ritorno destinato a lasciare il segno: il disco ha visto la presenza di collaborazioni importanti – da Achille Lauro a Conway The Machine, passando per Guè, Jake La Furia, Madame e Shiva – e si è presentato non come un semplice ritorno, ma come un avvertimento, un album oscuro che non cercava spettatori, bensì bersagli.

NOYZ NARCOS – CALENDARIO DATE

Sabato 11 aprile 2026 | Roma – Palazzo dello Sport

Giovedì 16 aprile 2026 | Milano – Unipol Forum

