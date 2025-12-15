Hollywood è sotto shock per la notizia della tragica e violenta scomparsa del regista iconico, la mente dietro This Is Spinal Tap e Harry, ti presento Sally…, e della moglie. Mentre la polizia interroga il figlio, con MusicAttitude ripercorriamo brevemente la vita e l’eredità del regista e attore.

Il regista, produttore e attore settantottenne, noto per capolavori che spaziano da Stand by Me a Misery, è stato trovato senza vita insieme alla moglie, Michele Singer (68 anni), nella loro lussuosa residenza di Brentwood, a Los Angeles, nella notte tra domenica e lunedì (ora italiana).

I primi dettagli che emergono dalle indagini della Polizia di Los Angeles (LAPD) sono agghiaccianti. La coppia sarebbe stata accoltellata a morte.

Il legame con il rock: Non Solo un Mockumentary

Per molti, il nome di Reiner è indissolubilmente legato alla leggenda heavy metal dei Spinal Tap. Con il suo alter ego, il regista Marty DiBergi, Reiner ha co-creato e diretto nel 1984 This Is Spinal Tap, il mockumentary che ha plasmato per sempre l’immaginario del rock e del metal. La genialità era che la satira era così perfetta da diventare realtà: la “band finta” è diventata una vera entità live, suonando in venue e festival al fianco di giganti del rock reali.

Ma il suo legame con la musica andava molto oltre la parodia. Reiner nutriva una profonda, e meno nota, passione per il blues, lontano dai riff distopici di Nigel Tufnel e David St. Hubbins. Reiner ha confessato di avere un debole per i maestri come Muddy Waters, Robert Johnson, Buddy Guy, e i più moderni Stevie Ray Vaughan ed Eric Clapton. Negli anni ’60, Reiner frequentava la scena bollente del Sunset Strip, l’ambiente di artisti come Cass Elliott, Steve Miller, Janis Joplin e membri dei Doors.

L’Ultimo Inno e un’Eredità Immensa a Hollywood

Poche settimane fa, Reiner stava celebrando quello che si preannunciava come il suo finale di carriera più fragoroso: il sequel Spinal Tap II: The End Continues. Per le nuove registrazioni della band e le apparizioni nel film, Reiner aveva coinvolto mostri sacri come Paul McCartney, Elton John e il leggendario Garth Brooks.

Oltre a Spinal Tap, la filmografia di Reiner è un catalogo di successi generazionali: La storia fantastica, Harry ti presento Sally…, Stand By Me – Ricordo di un’estate, Misery non deve morire e Codice d’onore. Ha inoltre co-fondato la Castle Rock Entertainment, la casa di produzione che ci ha regalato capolavori come Le ali della libertà e Michael Clayton.

Un elemento chiave della sua figura pubblica negli ultimi anni è stato il suo fervente attivismo progressista. Reiner non era solo un cineasta; era un instancabile oppositore del presidente Donald Trump, utilizzando la sua voce influente a Hollywood per sostenere cause liberali. La sua posizione schietta lo aveva reso un bersaglio di critiche, ma anche un faro per la comunità progressista.

L’ eredità di Rob Reiner si presenta come un medley complesso: un artista che ha toccato il cuore e l’anima dell’America con il dramma, la commedia romantica e la satira rock, la cui vita è stata tragicamente spezzata da una violenza che Hollywood non dimenticherà.