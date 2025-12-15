Riflettori puntati sulla presentazione dei titoli delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2026. Tra i Giovani spiccano Angelica Bove e Niccolò Filippucci, in corsa per le “Nuove Proposte”.

Il Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo. La serata decisiva di “Sarà Sanremo”, in onda su Rai 1 e condotta dal direttore artistico Carlo Conti, ha finalmente sciolto ogni riserva, scegliendo come di consueto la serata finale di Sanremo Giovani per rendere noti i titoli dei brani che saliranno sul palco dell’Ariston dal 24 al 28 febbraio.

Carlo Conti per farlo ha chiamato sul palco i 30 artisti in gara, che uno ad uno, si sono presentati al pubblico e hanno svelato, in anteprima assoluta, il titolo del brano con cui competeranno, esprimendo anche una breve anticipazione sul significato del pezzo.

Scopriamo insieme i titoli dei 30 brani in gara:

Tommaso Paradiso “I romantici”

Chiello “Ti penso sempre”

Serena Brancale “Qui con me”

Fulminacci “Stupida sfortuna”

Ditonellapiaga “Che fastidio!”

Fedez e Masini “Male necessario”

Leo Gassmann “Naturale”

Sayf “Tu mi piaci tanto”

Arisa “Magica favola”

Tredici Pietro “Uomo che cade”

Sal Da Vinci “Per sempre sì”

Samurai Jay “Ossessione”

Malika Ayane “Animali notturni”

Luché “Labirinto”

Raf “Ora e per sempre“

Bambole di Pezza “Resta con me”

Ermal Meta “Stella stellina”

Nayt “Prima che”

Elettra Lamborghini “Voilà”

Michele Bravi “Prima o poi”

J-Ax “Italia starter pack”

Enrico Nigiotti “Ogni volta che non so volare”

Maria Antonietta E Colombre “La felicità e basta”

Francesco Renga “Il meglio di me”

Mara Sattei “Le cose che non sai di me”

LDA e Aka7ven “Poesie clandestine”

Dargen D’Amico “AI AI”

Levante “Sei tu”

Eddie Brock “Avvoltoi”

Patty Pravo “Opera”

Serata importante anche per i Giovani: a spiccare sono

Dopo settimane di speranze, esibizioni e duelli, i finalisti del concorso si sono giocati l’accesso diretto al palco dell’Ariston dove si contenderanno – durante la terza serata del Festival – il titolo di “Nuove Proposte”. Il percorso sotto la conduzione del radiofonico Gianluca Gazzoli, ha dunque visto trionfare 4 giovani emergenti già noti al grande pubblico dei talent: due provenienti da Sanremo Giovani e due selezionati dalla commissione di Area Sanremo.

Angelica Bove “Mattone”

Nicolò Filippucci “Laguna”

Mazzariello “Manifestazione d’amore”

Blind, El Ma & Soniko “Nei miei DM”

Il giudizio delle esibizioni è spettato al Televoto, alla Giuria della Sala Stampa, Radio e Web e alla Commissione Musicale (già nota durante le varie fasi di ascolto). Presenti anche, in qualità di “giurati fuori onda”, Carlo Conti e il vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime, Claudio Fasulo.

Appuntamento a febbraio per la finalissima della categoria “Nuove Proposte”.