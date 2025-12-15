The Zen Circus, le foto del concerto di Bologna

Gli Zen Circus portano sul palco dell’Estragon di Bologna il loro tour 2025, con cui presentano l’album “Il Male”, uscito a settembre per Carosello Records. La band pisana, attiva da oltre trent’anni, apre la serata con la title-track del nuovo disco, seguita da brani come “La Terza Guerra Mondiale” e “Miao”. Il basso di DJ Ufo e le chitarre di Appo e Maestro Pellegrini definiscono un sound che mescola intensità sonora a melodie definite.

Scopri le foto del concerto dei The Zen Circus a Bologna, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Giulia Mazzoni