Ci sono gruppi che costruiscono un immaginario. E poi ci sono i Blue Öyster Cult, che un immaginario lo hanno generato, manipolato, smontato e rimontato fino a trasformarlo in un labirinto culturale in cui convergono filosofia pop, fantascienza paranoica, ironia metatestuale e un gusto per l’epica degenerata.

Nel panorama del rock americano anni ’70 – popolato da giganti con poetiche chiare e riconoscibili – i BÖC hanno scelto deliberatamente l’ambiguità, l’allusione, la maschera. Un’identità mai fissata, sempre in mutazione.

Il merito di The Reaper è proprio questo: ripristinare la complessità, togliendo la polvere del culto e restituendo la band nella sua vera natura di organismo culturale mutante.

Cerati apre il libro con un quadro storico vivido: la nascita dei BÖC come progetto intellettuale e collettivo all’interno della scena East Coast.

Non una gang di musicisti casuali, ma un ensemble guidato da due menti fuori norma:

– Sandy Pearlman, teorico, giornalista, visionario cosmico;

– Richard Meltzer, critico letterario convertito al rock.



La loro presenza è fondamentale: i BÖC non nascono come band “popolare”, ma come esperimento concettuale. Il rock è un linguaggio da piegare, da codificare, da contaminare con mitologie inventate, pseudo-documenti storici, narrazioni fantasmatiche.

La dimensione in cui ci si cala è analizzata e approfondita con una chiarezza rara nel giornalismo musicale italiano. L’operazione non è puramente critica: è archeologica.

Il libro scava, setaccia, collega, illumina.

Un metodo: la canzone come documento culturale

Ogni brano viene trattato da Cerati come un testo stratificato. Non è solo critica musicale: è un lavoro che sfiora l’antropologia culturale. Le canzoni sono “testi” nel senso più ampio del termine: parole, musica, rimandi, simboli, contesto.

Il lettore scopre:

perché certe immagini ricorrono in più album;

come il gruppo ha assorbito pulsioni sociopolitiche americane (apocalisse nucleare, paranoia da Guerra Fredda, utopie sci-fi);

in che modo arrangiamenti e scelte sonore creano tensioni narrative.

Cerati non spiega: interpreta.

Non riassume: connette.

La musica: tra hard rock, proto-metal e art rock

Uno dei punti più riusciti del volume è la ri-contestualizzazione dei BÖC come band artisticamente ambiziosa, più vicina agli Who, ai Roxy Music o ai King Crimson di quanto comunemente si creda.

Stefano si preoccupa soprattutto di ricostruisce l’evoluzione sonora del gruppo:

I primi anni : riff grezzi, ma già punteggiati da armonizzazioni colte, soluzioni melodiche non scontate.

: riff grezzi, ma già punteggiati da armonizzazioni colte, soluzioni melodiche non scontate. La fase classica : un equilibrio quasi magico tra heavy rock e costruzione narrativa.

: un equilibrio quasi magico tra heavy rock e costruzione narrativa. Gli anni ’80 e ’90: un percorso non lineare, ma costantemente sperimentale, con momenti di sorprendente modernità.

Il volume non cade mai nel tecnicismo fine a se stesso: Cerati parla di arrangiamenti come elementi che dicono qualcosa del mondo culturale in cui i BÖC si muovevano.

Una delle parti più affascinanti: “Imaginos” come opera totale

La sezione dedicata a Imaginos vale da sola il prezzo del libro. La chiave di lettura principale è svelare la struttura quasi mitologica del progetto, la sua genesi come narrativa parallela, il ruolo di Pearlman come demiurgo, la costruzione di un universo simbolico che anticipa di decenni il concetto di worldbuilding applicato alla musica pop.

È critica rock che sfiora la teoria letteraria.

Un libro che colma un vuoto

In Italia esistono molte biografie rock, pochissimi libri che si occupano seriamente dei testi e ancora meno che li analizzano con una tale profondità.

Cerati realizza qualcosa di raro: un libro che piace ai fan, ma anche un libro che potrebbe essere adottato in un corso universitario di popular music studies.

The Reaper non è un semplice saggio musicale. È un atlante concettuale dei Blue Öyster Cult.

Dopo averlo letto, non si può più ascoltare la band come prima. Ogni brano diventa un oggetto critico, un reperto narrativo, un puzzle semantico.

Un libro coltissimo, accessibile, necessario.

