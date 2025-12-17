ELODIE – annuncia il suo primo live album “The Stadium Show (Live @ San Siro 2025)”

Elodie annuncia The Stadium Show (Live @ San Siro 2025), il primo album live in arrivo venerdì 19 dicembre, disponibile in pre-order al seguente link. Il progetto sarà disponibile in formato doppio CD con quattro cover diverse: Magnetica, Erotica, Galattica, Audace, una per ciascuno degli atti che hanno composto lo spettacolo dal vivo.

Il disco The Stadium Show (Live @ San Siro 2025) arriva a sorpresa dopo un anno di grandi traguardi, come regalo speciale per i suoi fan, prima della pausa del 2026 e in attesa del ritorno live nei palazzetti nel 2027. Il progetto nasce dalla data evento di Milano allo Stadio San Siro dello scorso giugno, appuntamento che ha segnato una svolta nella carriera dell’artista. Alla data milanese è seguito il live allo Stadio Maradona di Napoli, che l’ha consacrata come la prima donna a salire sul palco dello stadio napoletano.

Con The Stadium Show (Live @ San Siro 2025), l’artista sceglie di fermare il tempo e lasciare una traccia indelebile di quell’esperienza, un album pensato per far rivivere e ricordare l’atmosfera dello Stadio di Milano restituendone la struttura narrativa ispirata alle quattro figure femminili che abitano l’universo dell’album: quattro archetipi, quattro energie, quattro visioni del femminile che si alternano, si confrontano e si fondono in una narrazione intima, potente e visivamente immersiva.

Dopo aver recentemente concluso il tour nei palasport “Elodie Show 2025”, con il quale ha attraversato l’Italia suggellando un percorso artistico in continua evoluzione, Elodie tornerà alla dimensione live con una nuova tournée annunciata a sorpresa “Elodie Show 2027”, prodotto da Vivo Concerti. Il tour partirà dal Palaprometeo di Ancona (DATA ZERO – Sabato 24 aprile 2027), farà tappa al Palazzo dello Sport di Roma (giovedì 29 aprile 2027) per proseguire al Teatro Palapartenope di Napoli (martedì 4 maggio 2027), al Palaflorio di Bari (sabato 8 maggio 2027), all’Unipol Forum di Milano (giovedì 13 maggio 2027), al Mandela Forum di Firenze (martedì 18 maggio 2027) e concludersi all’Unipol Arena di Bologna (sabato 22 maggio 2027).

Il 2025 è stato per Elodie un anno di successi e conferme, iniziato con la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Dimenticarsi alle 7”, certificato oro, e proseguito con la pubblicazione del quinto album “Mi Ami Mi Odi”, entrato direttamente al terzo posto della classifica FIMI, con oltre 183 milioni di stream e certificato oro come l’omonimo singolo. Si aggiunge a ciò anche la certificazione oro del brano “Yakuza” con Sfera Ebbasta. Elodie ha inoltre conquistato il secondo posto come artista donna più ascoltata in Italia su Spotify nel 2025 ed è stata insignita di due prestigiosi riconoscimenti in ambito cinematografico, il Nastro d’Argento come Miglior attrice non protagonista per il film “Fuori” di Mario Martone e il Premio ANEC – Talenti Emergenti, a conferma di un talento capace di esprimersi con forza e credibilità in più linguaggi artistici.

CALENDARIO “ELODIE SHOW 2027”

Sabato 24 aprile 2027 @ Ancona (AN), Palaprometeo – DATA ZERO

Giovedì 29 aprile 2027 @ Roma, Palazzo dello Sport

Martedì 4 maggio 2027 @ Napoli, Teatro Palapartenope

Sabato 8 maggio 2027 @ Bari, Palaflorio

Giovedì 13 maggio 2027 @ Milano, Unipol Forum

Martedì 18 maggio 2027 @ Firenze, Mandela Forum

Sabato 22 maggio 2027 @ Bologna, Unipol Arena