Comunicati stampa
SKUNK ANANSIE – nuove date in Italia a luglio 2026
Tornano in Italia gli SKUNK ANANSIE, una delle formazioni rock degli anni Novanta più amate dai fan. La band guidata da Skin annuncia oggi le nuove date del tour estivo 2026 e tra queste ci sono anche diversi appuntamenti nel nostro Paese.
SKUNK ANANSIE saranno in concerto il 22 luglio a Sogliano al Rubicone (FC) in Piazza Matteotti, il 24 luglio a Bari alla Fiera del Levante, il 26 luglio a Pisa in Piazza dei Cavalieri, il 27 luglio a Pordenone al Parco San Valentino e il 28 luglio a Sesto San Giovanni (MI) presso il Kozel Carroponte.
I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità:
– in prevendita su Vivaticket da questo momento;
– vendita generale su Vivaticket.com e circuiti autorizzati dalle ore 11:00 del 18 dicembre.
Virgin Radio è la radio ufficiale del tour italiano degli SKUNK ANANSIE.
Dettagli
SKUNK ANANSIE
22 luglio 2026 – Sogliano Sonica (Sogliano al Rubicone (FC), Piazza Matteotti)
24 luglio 2026 – Locus Festival 2026 (Bari, Fiera del Levante)
26 luglio 2026 – Pisa Summer Knights (Pisa, Piazza dei Cavalieri)
27 luglio 2026 – Pordenone Blues & Co. Festival (Pordenone, Parco San Valentino)
28 luglio 2026 – Sesto San Giovanni (MI), Kozel Carroponte