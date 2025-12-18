Gallery
La Nina, le foto del concerto a Roma
La Niña porta il suo Furèsta Europa Tour all’Atlantico di Roma il 17 dicembre 2025. L’artista, al secolo Carola Moccia, presenta dal vivo il suo progetto che intreccia tradizione partenopea e suoni elettronici.
La Niña attraversa le canzoni con una voce che passa dal canto popolare a frammenti elettronici. La band la affianca con trame vocali e ritmiche: Lydia Palumbo e Denise Di Maria ai cori, Francesca Del Duca per profondità e tensione, Alfredo Maddaluno per pulsazione e equilibrio, e unisce antico e futuro in un linguaggio sonoro legato alla musica popolare, tra sacro e profano. I concerti evocano un organismo vivo, con un’attenzione al pubblico che alterna ascolto e movimento.
Scopri le foto del concerto de La Nina a Roma, oppure sfoglia la gallery qui sotto:
Foto di Chiara Lucarelli