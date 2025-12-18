Dopo il tour estivo negli stadi Marra si è preso anche i palazzetti registrando il tutto esaurito per praticamente ogni data, e Padova non è stata da meno.

Dagli stadi ai palazzetti

Ci sono delle piccolezze che sono cambiate rispetto allo show di quest’estate, a partire dal palco: più semplice, ovviamente.

Scenografie ridotte ma sempre d’impatto; restano i bracci meccanici del laboratorio scientifico che serve ad analizzare Fabio persona e Marra artista.

Marracash in concerto a Padova – Foto di Giuseppe Craca

Resta MATI, la voce di Matilda De Angelis narrante per i pensieri introspettivi del rapper e occhio che vige sul palco fino alla fine, ma stavolta senza interferire – il suo ruolo a questo giro è solo quello di vegliare e accompagnare Fabio canzone dopo canzone.

Restano i ballerini, che non fanno più parte degli scienziati col loro camice bianco ma guidano Marra ad ogni brano e si prendono anche una parte di show con un intermezzo tutto loro durante l’interlude di TROI*.

Resta la band, capitanata dal fedele Marz, il suo produttore con cui collabora da anni.

Cambia – di poco – la scaletta e il modo in cui è suddivisa e scandita durante lo show: non c’è più il confronto con MATI, ma Fabio parla direttamente col pubblico per annunciare i pezzi e le varie fasi di quella che è la missione della serata: definire la persona e l’artista.

Marracash in concerto a Padova – Foto di Giuseppe Craca

È cambiato quindi Marra, o Fabio, che dopo la terapia negli stadi ha raggiunto la consapevolezza, la pace interiore, e forse anche la felicità, riadattando in modo coerente ciò che ha offerto quest’estate.

Una seduta collettiva

La scaletta è fittissima e ricca di fuochi, giochi di fumo e luci, potente per la prima parte che descrive il lato più distaccato e aggressivo si Marra, quello dell’ego, segnato da brani come la primissima Power Slap, Sport e GOAT.

Quando al primo cambio d’abito l’atmosfera si fa più morbida capiamo che stiamo entrando in un altro lato di Fabio, quello delle memorie, dei dubbi, delle credenze. Il laboratorio scientifico destinato ad analizzare la sua anima ora invece prende i dati del pubblico, sui maxischermi MATI scannerizza le energie dei presenti e quando ha recuperato tutte le informazioni prosegue lo show.

Marracash in concerto a Padova – Foto di Giuseppe Craca

Noto che Marra passa gran parte del tempo sulla pedana centrale e parla molto di più, probabilmente perché in questo modo sente e riceve meglio l’amore del pubblico. È un continuo scambio, il palazzetto lo acclama con calore e lui lo nota, lo fa sorridere mentre definisce questa tappa la più calda del tour con tanto di commento “I veneti sono i terroni del nord”.

L’ultimo set del concerto è dedicato all’amore.

Passano in rassegna i pezzi che descrivono bene il punto di vista di Fabio riguardo l’argomento, lui che “ancora non ci ha capito niente” fa cantare tutto il palazzetto con Niente canzoni d’amore, Lei e Love.

Dopo il meritato Happy End e un terzo cambio d’abito Marra scende dal palco con addosso una casacca da ring e l’aria di qualcuno che ha appena finito di affrontare sé stesso. Sulla schiena la scritta “King Marra”, gli occhiali scuri sul naso e il ritorno dell’ego, della consapevolezza di essere il più forte, ma stavolta cantato tra la gente e con la gente: è l’ultima, 64 Bars di Paura, mentre passa davanti alle transenne e saluta e congeda le prime file come il più grande dei Messia.

Marracash in concerto a Padova – Foto di Giuseppe Craca

Marra, o Fabio, è incredibilmente bravo a reinventarsi e a riproporsi in modi sempre nuovi, coinvolgenti e sconvolgenti.

Sarà pure finita la pace, ma dopo questa seduta collettiva l’abbiamo ritrovata.

La scaletta