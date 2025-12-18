La reunion degli Oasis è ancora una sbornia collettiva: stadi pieni, numeri da capogiro, l’illusione che il tempo si possa piegare a colpi di power chord. Poi, come sempre, arriva Liam Gallagher a rovinare la festa. Un tweet secco, quasi festivo nella sua crudeltà: “We’re not doing anything in 2026 sorry.” Fine delle trasmissioni.

We’re not doing anything in 2026 sorry — Liam Gallagher (@liamgallagher) December 6, 2025

È il classico schiaffo Gallagher: nessuna spiegazione, nessuna strategia (apparente). Il tour del 2025, ormai concluso, ha visto i fratelli Gallagher assoluti protagonisti al botteghino. Tra dynamic pricing e le scommesse su un loro litigio prematuro, hanno dominato ogni discussione. Il 2026 li vedrà impegnati nella registrazione di un nuovo album in studio o abbiamo assistito a una luminosissima cometa passare sopra i nostri cieli? Difficile dirlo, ma nessuno scenario è considerabile ormai remoto.

Proprio questo stop improvviso è l’occasione giusta per guardarsi indietro e capire perché, trent’anni dopo, ogni loro mossa, anche l’assenza, continui a contare. Per capirlo bisogna tornare all’estate del 1995, quando la musica inglese smise di essere solo musica e diventò una guerra culturale.

Nel Regno Unito di metà anni Novanta, il Britpop era una questione di identità nazionale. Da una parte Blur, ironici, borghesi, cresciuti tra art school e citazioni postmoderne; dall’altra gli Oasis, figli della working class di Manchester, rumorosi, sfrontati, convinti che il rock fosse ancora una forma di conquista. Il 14 agosto 1995 lo scontro diventò ufficiale: Country House contro Roll With It, due singoli pubblicati lo stesso giorno, non per caso ma per sfida aperta.

I media trasformarono quella settimana in una finale di FA Cup. Tabloid, telegiornali, discussioni da pub. I Blur vinsero la battaglia: Country House arrivò al numero uno vendendo più copie. Fu il trionfo simbolico dell’Inghilterra colta contro quella proletaria. Ma la storia del rock insegna che le battaglie non sono la guerra.

La risposta degli Oasis arrivò sotto forma di un album che non chiedeva di essere capito, ma solo cantato. (What’s the Story) Morning Glory? non era arguto, non era sottile, era gigantesco. Un disco di inni pensati per sopravvivere alle mode, per essere urlati in uno stadio o in una cameretta. Oltre 22 milioni di copie vendute nel mondo, uno dei dischi più importanti della storia britannica. I Blur, con The Great Escape, firmarono un successo notevole ma circoscritto al momento. Gli Oasis, invece, costruirono un monumento.

A rendere tutto più esplosivo fu l’atteggiamento. Noel Gallagher e Liam incarnavano un’arroganza tossica e irresistibile, una versione anni Novanta del mito rock’n’roll: eccessi verbali, insulti pubblici, premi ritirati con disprezzo. Non era solo musica, era personaggio, era spettacolo continuo. E il pubblico, consapevole o meno, capì da che parte stare.

Trent’anni dopo, il bilancio è curioso. Gli Oasis hanno vinto la guerra del Britpop perché hanno trasformato un movimento locale in un linguaggio globale, perché hanno scritto canzoni più grandi del loro tempo. Ma l’altra metà della storia riguarda Damon Albarn, l’ex antagonista. Albarn ha scelto una strada diversa: ha smontato e ricostruito la propria identità, ha fondato i Gorillaz, ha esplorato mondi musicali lontani dal formato band. Anni fa ha ammesso, senza rancore, che gli Oasis hanno vinto quella guerra. Ed è forse questa la vera maturità.

Il tweet sul 2026, allora, non è solo una delusione per i fan. È la perfetta sintesi del mito Gallagher: un eterno tira e molla, un equilibrio instabile tra reunion e implosione. Finché il destino degli Oasis dipenderà dall’umore di un messaggio online, la loro storia resterà viva.

Possono anche prendersi un anno sabbatico. Non serve un palco nel 2026 per ricordarlo: la leggenda degli Oasis è nata da una sconfitta in classifica e si è trasformata in una vittoria culturale. L’ultima grande battaglia del rock britannico l’hanno vinta così, senza chiedere permesso e senza guardarsi indietro.