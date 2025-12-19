È ufficiale: con 618 settimane di permanenza, “Born to Die” di Lana Del Rey è l’album di un’artista femminile con la più lunga permanenza in classifica. Dopo di lei solo Adele.

Ebbene sì: nella storia della Billboard 200 non era mai successo che l’album di un’artista donna rimanesse in classifica così a lungo. “Born to Die”, capolavoro di Lana Del Rey pubblicato nel 2012, ha raggiunto ufficialmente questo traguardo storico il 17 dicembre 2025: con ben 618 settimane di permanenza, superando il record del disco “21” della collega Adele, fermo a quota 617.

Il giorno in cui “Born to Die” conquistò un’intera generazione:

Quando “Born to Die” venne pubblicato nel 2012 dalle etichette Interscope e Polydor Records, il mondo musicale e la cultura pop dell’epoca non sapevano inizialmente come interpretarlo. In quegli anni, infatti, le artiste dominanti (come Katy Perry, Lady Gaga e Rihanna, Kesha) erano eccentriche e proponevano un pop festaiolo, luminoso e dirompente. Lana, al contrario, cantava un qualcosa di oscuro, come la sofferenza della giovinezza, l’amore tragico, la perdita dell’innocenza, la salute mentale e la costante presenza della morte. Si trattava di tematiche malinconiche che la accompagnano ancora oggi, guidate da archi e melodie lente, ambientate in una periferia americana decadente.

Lana del Rey – Foto di Giuseppe Craca

Nel 2012 probabilmente nessuno si aspettava, né tantomeno era pronto ad abbandonare i party per un cambio così radicale. In un mondo fatto di colori accesi, Lana era una tonalità scura, una voce fuori dal coro che andava in controtendenza, a partire dall’abbinamento dei testi a un’estetica molto riconoscibile: viso da “angelo dannato”, eyeliner marcato, labbra rosso fuoco e fiocchi tra i capelli. Il suo stile retrò e glamour-vintage la teneva lontana dalla massa, rendendola un’icona musicale e “Tumbleriana”. Io stessa, nei miei anni da ragazza indie-nostalgica, ricordo perfettamente cosa abbia rappresentato la comparsa di una voce e di un’immagine cool come quella di Lana in quel periodo.

Fin da subito non sono mancate le critiche, rivolte a lei e alle sue major, circa la credibilità del suo personaggio. Molte furono le accuse sulla presunta romanticizzazione dell’amore tossico e violento nei suoi testi, come in “Blue Jeans “e “Summertime Sadness“. Accuse alle quali la cantante ha sempre risposto con la sua tipica calma apparente, sostenendo di non aver mai incoraggiato la violenza ma di aver, al contrario, spianato la strada — grazie alla complessità della sua scrittura — alle artiste venute dopo di lei. Ha donato loro autenticità e il coraggio di non dover per forza fingere di essere felici.



Possiamo dunque affermare che Lana Del Rey sia sempre stata un personaggio divisivo: si diceva che fosse triste per moda, troppo vintage per essere vera, troppo malinconica per essere mainstream, troppo bella per soffrire davvero, troppo costruita per sembrare autentica. In un mondo che chiede costantemente di essere forti, lei sussurrava la propria debolezza. In un’epoca abituata a correre, lei restava immobile, bellissima e dannata.

È proprio questo che ha reso “Born to Die” un fulmine a ciel sereno, un vero capolavoro moderno e un disco di culto per le generazioni successive. Contro ogni pronostico, l’album ha saputo trovare il suo posto nelle classifiche, dominandole per settimane e ridefinendo un’era fatta di sonorità strazianti, melodie trascendenti, ritmi pulsanti e visioni ambiziose.

Questa rilevanza storica lo ha trasformato in un “classico moderno” che il pubblico continua a scoprire e riascoltare. Il disco contiene brani capaci di attrarre sia il pubblico alternativo sia quello generalista, in particolare inni come “Born to Die“, “Video Games” e “Blue Jeans“. Questi pezzi hanno influenzato un’intera generazione e restano punti di riferimento per giovani artiste come Lorde, Olivia Rodrigo e Billie Eilish — che l’ha definita “un’influenza chiave per la sua carriera”— mentre Taylor Swift l’ha descritta come “l’artista più influente del pop”. Che piaccia o meno, una cosa è certa: Lana Del Rey, con“Born to Die”, ha cambiato la musica, specialmente quella scritta dalle donne.