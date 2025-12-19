CARL COX – la leggenda della dance music in Fiera a Padova

C’è un nuovo appuntamento da cerchiare in rosso nel calendario per i fan della musica elettronica: il 4 aprile 2026 arriverà il leggendario DJ britannico CARL COX alla Fiera di Padova, grazie alla collaborazione tra realtà di spicco del mondo dello spettacolo dal vivo come ZED, King’s e Extra Extra. Al leggendario DJ britannico si affiancheranno in line-up anche altri artisti di spicco, che verranno presto annunciati.

I biglietti sono già disponibili su Ticketsms, Ticketmaster e Ticketnation.

Con oltre 30 anni di carriera, Carl Cox è universalmente riconosciuto come uno dei re indiscussi della musica dance e un ambasciatore globale della club culture. Fin dagli albori dell’acid house nel Regno Unito, ha contribuito a plasmare la scena elettronica, rimanendo sempre in prima linea grazie alla sua instancabile dedizione, alla costante ricerca creativa e alla volontà di dare il suo prezioso apporto alla cultura musicale.

Tra i fondatori della scena rave britannica, Carl si impose presto come figura chiave della musica elettronica. Il suo debutto del 1991, “I Want You”, raggiunse la top 30 UK e gli valse un’apparizione al programma televisivo britannico Top of the Pops. Nonostante il successo mainstream, Cox scelse di seguire la sua inclinazione per l’underground, abbracciando la techno: “Techno drives home somewhere… It’s scary but wonderful at the same time”.

La sua discografia include pietre miliari come il mix CD “F.A.C.T.” (1995), che vendette oltre 250.000 copie, e l’EP del 1996 “Two Paintings and a Drum”. Nel 1999 fondò la sua etichetta Intec Records, poi rilanciata nel 2010 come Intec Digital, diventata punto di riferimento per la techno a livello globale.

Una parte centrale della sua carriera artistica si svolge ad Ibiza: la sua leggendaria residency al club Space durò 15 anni consecutivi fino al 2016, crescendo da 6 serate iniziali a una delle residency più iconiche della storia dell’isola. Ogni notte dell’ultima stagione fu sold out, chiudendo un capitolo storico della nightlife mondiale.

Nel 2024 Carl ha ricevuto il prestigioso “Outstanding Contribution Award” per i 30 anni della DJ Top 100, classifica in cui figura ininterrottamente dal momento in cui è stato istituito il voto del pubblico per stilarla. È ancora oggi uno dei DJ più richiesti al mondo, presente e a suo agio tanto su palchi come quelli dei festival Ultra e Burning Man quanto in location iconiche come Stonehenge e le Piramidi del Cairo, o ancora la Love Parade di Berlino, dove ha suonato davanti a oltre un milione di persone.

Oltre alla musica, Carl coltiva la passione per il motorsport con Carl Cox Motorsport, realtà attiva in vari campionati internazionali e sponsor del leggendario pilota Michael Dunlop, primo a completare il circuito del TT dell’Isola di Man sotto i 17 minuti.

Negli anni recenti ha ampliato la propria creatività con il progetto livestream “Cabin Fever – The Vinyl Sessions”, trasmesso per 52 settimane e premiato nel 2020 come “Best Solo Stream”. Ha pubblicato la sua autobiografia Oh Yes Oh Yes (2021), rilanciato la sua etichetta 23rd Century Records come 23rdCTRY Digital, e collaborato con artisti come Pharrell e deadmau5. Nel 2022 ha presentato dal vivo il suo attesissimo album Electronic Generations con uno show sold out alla Wembley Arena, frutto della sua esplorazione nei live set guidati da macchine.

“Potrei essere compiacente e continuare a fare quello che faccio da sempre, ma non posso. Devo uscire, montare la mia attrezzatura, fare il soundcheck e assicurarmi che quando salgo sul palco sia…intenso”, afferma Carl. “È lì che devo essere, dove ho bisogno di essere ora per sentirmi realizzato come DJ e artista.”