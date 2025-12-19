ELISA – nel 2026 nuove date e nuova musica

Continua il successo di Elisa nei palasport. Dopo il sold out della prima data di Jesolo, l’artista annuncia il raddoppio del concerto al Palazzo del Turismo con una nuova data il 23 aprile 2026. Raddoppia anche Milano, dove Elisa tornerà sul palco dell’Unipol Forum il 27 aprile.

“Jesolo e Milano raddoppiano! Grazie per tutto l’amore che mi avete trasmesso in questi mesi, dopo la grande emozione di San Siro vedere i palazzetti tutti pieni mi ha dato una forza e un’energia incredibile. Non vedo l’ora di ritornare sul palco in primavera, questa volta chissà con canzoni nuove, perché sì, ve lo posso già dire, nel 2026 ci sarà tanta musica nuova”, queste le parole dell’artista che annuncia così anche l’uscita di importanti novità.

Le nuove date si aggiungono al tour “Elisa Palasport 2026”, prodotto e organizzato da Friends and Partners, che nella primavera del prossimo anno toccherà le principali città italiane. Una tournée attesissima, naturale prosecuzione del grande successo registrato nell’autunno 2025, che ha visto Elisa collezionare sold out e un’accoglienza entusiasta da parte del pubblico.

Un ritorno nei palazzetti che conferma ancora una volta il legame speciale che unisce Elisa al suo pubblico dal vivo.

Le prevendite per le nuove date sono disponibili da oggi, 19 dicembre, alle ore 12.00 su ticketone e in tutti i punti vendita abituali.

APRILE–MAGGIO 2026

23 aprile – JESOLO, Palazzo del Turismo (NUOVA DATA)

24 aprile – JESOLO, Palazzo del Turismo SOLD OUT

26 aprile – MILANO, Unipol Forum

27 aprile – MILANO, Unipol Forum (NUOVA DATA)

29 aprile – TORINO, Inalpi Arena

02 maggio – BOLOGNA, Unipol Arena

03 maggio – FIRENZE, Nelson Mandela Forum

05 maggio – ROMA, Palazzo dello Sport

07 maggio – BARI, Pala Florio

09 maggio – EBOLI, Pala Sele

Tutte le info su friendsandpartners.it.