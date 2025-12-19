Kanye West torna live in Italia dopo 14 anni

È ufficiale: Kanye West – ormai solo Ye – torna in Italia dopo 14 anni il 18 Luglio 2026 alla RCF Arena di Campovolo, Reggio Emilia.

La stessa che avrebbe dovuto ospitare il debutto live del primo EP di Vultures nel 2023.

In quell’anno Kanye aveva pretese folli e impossibili per il suo live, come la costruzione di un duomo nel cuore della RCF Arena in soli 30 giorni, dove avrebbe portato avanti la sua liturgia rap o il rilascio del passaporto italiano per avere la doppia cittadinanza come la moglie Bianca Censori.

Ma adesso è tutto vero.

Ye, l’artista più controverso e geniale della scena hip hop mondiale, si esibirà nel nostro Paese e noi non vediamo l’ora di sapere quale show ha in mente. Intanto, le prenotazioni per trasporti e hotel stanno già impazzendo.

I biglietti sono in vendita su Ticketmaster da Lunedì alle 10:00