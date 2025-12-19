LADY GAGA racconta ad Apple Music le novità musicali

Lady Gaga racconta ad Apple Music di come ha rivisitato Born This Way attraverso le performance dal vivo

Lady Gaga: È curioso come le canzoni cambino davvero significato per te con il passare del tempo. Che tu sia un autore o semplicemente un ascoltatore, credo che una canzone possa assumere un senso diverso ogni volta che la riascolti. E io mi sono sentita davvero entusiasta di eseguirla.

Zane Lowe: Quali sono quelle che ti sono sembrate più diverse da quando le suoni dal vivo davanti al pubblico?

Lady Gaga: Tornare a Born This Way è stata un’esperienza davvero interessante. Per me quella musica ha un significato enorme, soprattutto per il modo in cui mi collega a New York. Anche se non vivo a New York da molto tempo, quella città mi ha davvero formata come artista. Così, tornare a suonare quei brani al pianoforte ed esplorarne oggi le storie è stato semplicemente affascinante. Mi ritrovo a imparare ancora e ancora perché avevo iniziato a fare musica. E sento davvero che aveva tantissimo a che fare con il non sentirmi vista quando ero al liceo.

Zane Lowe: È un momento particolare della vita, quello in cui stai cercando di costruire le basi della tua identità e ti affidi agli altri per capire la strada. E quando vieni ignorata o non ricevi quella validazione, inizi a cercare molto di più le risposte dentro di te. Credo sia piuttosto comune nella comunità artistica e creativa: alla fine resti con le tue emozioni e le tue risposte, invece di cercarle negli altri.

Lady Gaga: Sì. E qualunque cosa stessi vivendo con la mia famiglia, con gli amici o con persone che non erano amici, qualunque cosa mi arrivasse addosso, per me la musica è sempre stata il modo di affrontarla. Non direi che fosse terapia. Non so perché, ho sempre avuto una sorta di avversione a definirla così. Non so perché, ma per me è qualcosa di diverso. Però sì, tornare a quelle canzoni mi ha fatto rendere conto anche di quanto tutto questo sia ancora vivo dentro di me: non importa quanto io vada avanti o quanta musica faccia, quel sentimento di desiderio di comprendere me stessa e trovare il mio posto è ancora lì, fortissimo.

Lady Gaga riflette sugli ultimi 12 mesi e racconta ad Apple Music del ritorno in studio

Sto bene. Ero in studio ieri. Sto facendo tantissima musica ed è il momento migliore per crearla quando puoi vedere i tuoi fan ogni sera, perché a livello energetico sei esattamente dove devi essere. Sono davvero, davvero felice. Questo album è così, così speciale per il modo in cui è connesso ai miei fan. Ogni sera in cui suoniamo è qualcosa di unico. Ho fatto dischi che hanno parlato a una parte del mio pubblico, dischi che hanno raggiunto di più il grande pubblico, e poi ci sono quelli che riescono a connettersi con entrambi allo stesso tempo. Ed è una sensazione davvero speciale. È uno spettacolo completamente diverso quando accompagni il pubblico attraverso alcuni dei tuoi classici, ma allo stesso tempo li vedi esaltarsi per il nuovo album: è fantastico. E quello che amo di questo show è che, per quanto sia molto coreografato, c’è comunque tantissimo spazio per raccontare la storia in modo diverso ogni sera.

Lady Gaga racconta ad Apple Music dell’importanza di portare il suo sé autentico nella musica

Credo che ciò che so con certezza oggi è che, se dai autenticamente il massimo a un lavoro e non lasci nulla di intentato — ogni strumento, ogni melodia, ogni testo, ogni voce — allora non devi mai chiederti se hai fatto del tuo meglio. Perché se è davvero te stessa e non ti guardi indietro, in fondo non c’era nient’altro da dare se non una strana versione della verità. Cercare di manipolare la verità per aiutare le persone a capirti meglio è un po’ controproducente, perché stai iper-analizzando qualcosa di naturale e cercando di impacchettarlo in un certo modo. La mia musica preferita e i miei artisti preferiti sono sempre stati così: non importa quanta artificiosità, direzione artistica, stile o atteggiamento ci sia, c’è sempre qualcosa che è profondamente ciò che sono.

E quindi credo che alla fine la lezione sia stata questa: l’unico “trucco” che serve in studio è essere te stessa, esattamente per come sei, e spingerti più lontano di quanto tu abbia mai fatto. Non devo manipolare nulla, non deve… sì, è buffo con una canzone come Abracadabra, ma non deve essere un trucco di magia in quel senso. Il trucco è essere te stessa, credo.

Lady Gaga racconta ad Apple Music perché non ha paura dell’AI nella musica

Essere umani non credo passerà di moda tanto presto. E spero davvero che questo resti al centro del modo in cui ci comprendiamo e comunichiamo. Anche nel pop, che può diventare — se lo vuoi — qualcosa di perfettamente matematico e lucidato, c’è comunque tantissima disciplina e un’enorme profondità dietro. È curioso: se dovessi riassumere quest’ultimo anno, o gli ultimi due anni, in una sola parola, direi craft, artigianalità.

Per me è tutto lì. Come riesci a goderti ciò che ami imparare e a restare infinitamente curiosa. Il mondo, nella musica e non solo, può essere molto competitivo, molto “più è meglio”. E allora che conversazione stai avendo con te stessa? A me aiuta mantenere le cose semplici quando parlo con me stessa, perché quando diventano troppo complesse o cerco di “vincere” qualcosa, mi chiedo sempre: cosa stai cercando di vincere? Dove stai andando davvero? Vincere con se stessi, per me, significa aver imparato qualcosa di nuovo o aver scoperto qualcosa di nuovo. Credo che sia questo che MAYHEM mi ha insegnato. Non ogni disco ti insegna tutto, ma la musica, per me, è la mia più grande maestra.

Lady Gaga racconta ad Apple Music delle sue nomination ai Grammy

Zane Lowe: Hai i Grammy alle porte, il numero più alto di nomination che tu abbia mai ricevuto. So che abbiamo appena parlato della competitività nella musica e dell’autenticità, ma io penso sempre che queste cose parlino anche del team. Non è solo su di te, giusto? Deve essere qualcosa di cui sei molto orgogliosa, essere celebrata così ancora prima della cerimonia, per tutto il lavoro che c’è dietro.

Lady Gaga: Oh sì, essere lì con il mio compagno Michael, con tutti i musicisti che hanno suonato nell’album… sono semplicemente felice di esserci, capisci cosa intendo? So che è una competizione, ma sono davvero contenta di essere lì e profondamente grata di essere celebrata per la mia musica dopo tutti questi anni. Ed è anche molto divertente, perché l’anno scorso tu e io parlavamo di Harlequin, il mio disco jazz, e trovarsi lì per entrambi gli album è bellissimo, perché sono così diversi. In un certo senso prosperano nel caos e nelle figure femminili incompresse. Con Harlequin abbiamo fatto cose davvero interessanti che mi hanno messo nella giusta direzione per lo show di MAYHEM. Il jazz è un animale completamente diverso e sono davvero grata per tutti i generi musicali e per tutti gli spazi in cui posso muovermi: è come saltare da una galassia all’altra e perdersi completamente altrove.

Lady Gaga racconta ad Apple Music cosa significa fare jazz senza Tony Bennett

La cosa che amo del jazz è che, in un certo senso, lo stai continuamente sovvertendo. La tua capacità di amarlo nasce da quanto sei disposto a esplorarlo, a sporcarlo, a distruggerlo. È una musica di cui credo sarò per sempre studentessa, e non vedo l’ora di fare di più. Harlequin è stato il mio primo momento senza Tony. Non so cosa ne avrebbe pensato. Era sempre così dolce: ogni volta che pensavo che qualcosa non gli sarebbe piaciuto, lui diceva “Wow”. Era quasi il più punk rock di tutti, perché amava davvero l’arte.

Ogni volta che temevo che qualcosa fosse “troppo”, lui ne restava affascinato. Questo ha sicuramente cambiato il modo in cui mi avvicino al jazz. Sono molto entusiasta che i fan possano, col tempo, vedere di più di ciò che stiamo preparando.

Lady Gaga racconta ad Apple Music della nuova musica, accennando a una possibile collaborazione con The Weeknd

Zane Lowe: Tutti vogliono sapere: c’è qualcosa in arrivo tra te e Abel?

Lady Gaga: Amo Abel, e questo è tutto quello che dirò. Sono una grandissima fan di Abel.

Zane Lowe: È perfetto. È tutto quello che ci serve.

Questo il video di The Zane Lowe Show su Apple Music 1: