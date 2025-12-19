MEGADETH – Il nuovo singolo ‘Let There Be Shred’

Mentre cresce l’attesa per l’album in studio finale dei MEGADETH, in uscita il 23 gennaio 2026 tramite Tradecraft di Dave Mustaine, in partnership con la nuova etichetta BLKIIBLK di Frontiers Label Group, i titani del metal pubblicano oggi l’ultimo singolo e video, “Let There Be Shred”.

Il brano è un manifesto fulmineo, con riff da lasciare senza fiato e “uno tsunami di suono”, per citare un verso della canzone. Diretto da Keith Leman, il video vede Dave impegnato in un combattimento di arti marziali miste, alternato a riprese di performance dal vivo che mettono in risalto la ferocia sulla tastiera e l’incredibile aggressività chitarristica del brano.

I MEGADETH, Dave Mustaine, Teemu Mäntysaari (chitarre solista, ritmica e acustica), James LoMenzo (basso) e Dirk Verbeuren (batteria) hanno pubblicato il primo singolo e video dell’album, “Tipping Point”, all’inizio di ottobre. Il brano, sonoramente esplosivo e liricamente incisivo, si apre con un tuonante assolo di chitarra di Dave, prima che la sua voce iconica entri in modo inquietante.

Nel video che lo accompagna, desolato ma pieno di speranza, diretto da Leonardo Liberti, Dave viene imprigionato e torturato in modo estremo, mentre la band suona nello stesso luogo di detenzione. Alla fine Dave sconfigge il male e si incammina verso un nuovo giorno. Guarda il video QUI.

All’inizio di quest’anno, Mustaine ha rivelato in un post condiviso direttamente con la sua fanbase mondiale e la Cyber Army che il prossimo album segnerà l’ultimo album in studio dei MEGADETH, che hanno venduto oltre 50 milioni di dischi nel mondo e vinto un GRAMMY® (con altre 12 nomination). Ha condiviso l’annuncio dell’album e del tour attraverso il suo alter ego Vic Rattlehead.

Clicca QUI per registrarti e ottenere l’accesso anticipato a informazioni esclusive, offerte relative all’album e a tutte le novità sui MEGADETH. Per il prossimo anno è prevista anche l’uscita di un memoir di Mustaine, i dettagli verrano rivelati presto.