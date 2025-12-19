SEA STAR FESTIVAL 2026 – annunciati Boris Brejcha, Xzibit e molti altri

Sea Star chiude l’anno con il turbo:

l’icona hip-hop Xzibit confermata a Umago!

Xzibit, una delle figure più iconiche e riconoscibili della cultura hip-hop mondiale, è pronto a infiammare l’ottava edizione del Sea Star Festival! Il rapper e performer poliedricco, autore di hit come “X”, “Paparazzi”, “What U See Is What U Get” e “Multiply”, torna sulla scena con più energia che mai. Collaboratore di lunga data di giganti come Dr. Dre, Eminem e Snoop Dogg – Xzibit porterà il sound inconfondibile della West Coast americana direttamente nella laguna di Umago la prossima estate, accompagnato da una potente live band.

Dal 28 al 31 maggio 2026, insieme all’icona della West Coast, il Sea Star accoglierà anche la divinità dell’high-tech minimal Boris Brejcha. Il festival ospiterà inoltre la speciale performance artistica Emergency EXIT, una collaborazione tra EXIT Festival, Boom Festival e la celebre compagnia europea La Fura dels Baus, con musiche composte dal rinomato artista elettronico Satori.

Ad arricchire il Main Stage ci saranno anche la star newyorkese Layla Benitez e il prodigio dell’elettronica serba Lanna. Annunciati inoltre i primi nomi della scena regionale che si esibiranno sull’Electric Waves Stage: DJ Labud, Herya, INKA, Kim Ono, Lottie, Marcel, Marin Biočić e Sunny Sun.

Sea Star Festival 2026 I La tua estate sta per essere pimpata!

Xzibit è senza dubbio una delle figure più influenti dell’hip-hop della West Coast dei primi anni 2000. Dietro il nome d’arte si cela Alvin Nathaniel Joiner, artista che ha costruito una forte presenza anche come personaggio televisivo e radiofonico.

È diventato celebre come conduttore dell’iconico reality show di MTV Pimp My Ride, oltre ad aver recitato in serie e film come Empire e The X-Files: Voglio Crederci.

Il suo album d’esordio “At the Speed of Life” debuttò nella Billboard Top 200, mentre la traccia “Paparazzi” ha superato i 30 milioni di stream su Spotify. Con l’ingresso di Dr. Dre come produttore – ancora oggi uno dei suoi collaboratori più stretti – Xzibit si è orientato verso un sound più mainstream, raggiungendo il successo con gli album “Restless” e “Man vs. Machine”, quest’ultimo approdato al n. 3 della Billboard Chart. Negli anni 2000 ha realizzato collaborazioni entrate nella storia con Eminem e Snoop Dogg, tra cui “X”, “Don’t Approach Me”, “D.N.A. (Drugs-n-Alkohol)”, “Bitch Please”, “My Name”, e molte altre. Dopo l’uscita del suo settimo album “Napalm” (2012), l’artista si è preso una lunga pausa discografica, dedicandosi ai tour con il supergruppo hip-hop Serial Killers, per poi tornare quest’anno più carico che mai.

L’attesa per il nuovo album è iniziata nel 2024 con i singoli “Play This At My Funeral”, “Been A Long Time Pt. 2”, “Everywhere I Go”, e “Shut Yo Mouth”. A maggio è uscito l’ottavo album “Kingmaker” pubblicato con Greenback Records, l’etichetta fondata dall’ex campione UFC Conor McGregor. Il disco contiene 20 nuovi brani e collaborazioni con leggende dell’hip-hop come Dr. Dre, Ice Cube, Ty Dolla $ign e Busta Rhymes. A Sea Star, Xzibit porterà tutto il groove della West Coast accompagnato dalla sua live band.

L’annuncio di Xzibit arriva a pochi giorni dalla notizia della candidatura di Sea Star ai European Festival Awards 2026 nella categoria Best Medium-Sized Festival. I vincitori saranno proclamati il 14 gennaio 2026 a Groningen, nell’ambito dell’Eurosonic Noorderslag (ESNS), uno dei più importanti showcase festival europei.

L’ottava edizione del Sea Star Festival si terrà dal 28 al 31 maggio 2026 nella suggestiva laguna di Stella Maris a Umago.

Come da tradizione, le giornate principali saranno venerdì 29 e sabato 30 maggio, mentre giovedì e domenica saranno dedicate al Welcome Day e all’After Party.

Il primo lotto di biglietti è andato esaurito a tempo di record: gli Early Bird, messi in vendita martedì 9 dicembre, sono terminati in meno di 20 ore.

I fan che hanno già confermato la loro presenza provengono da 21 Paesi, dall’Europa al Nord America. Oltre a Croazia, Slovenia e Italia, grande interesse arriva da Austria, Svizzera, Germania, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Repubblica Ceca, Ungheria, Belgio e Regno Unito, con vendite registrate anche negli Stati Uniti e in Canada.

I biglietti sono disponibili al prezzo di 49 € sul sito ufficiale del festival. L’ottavo Sea Star Festival è realizzato con il supporto dell’Ente Nazionale del Turismo Croato, della Regione Istriana, della Città di Umago, dell’Ente per il Turismo di Umago, dell’Ente per il Turismo della Regione Istriana e di Plava Laguna.