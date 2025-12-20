Il Tre, le foto del concerto a Roma

Il concerto de Il Tre a Roma del 19 dicembre 2025 rappresenta la chiusura naturale di un anno in cui il rapper consolida la propria identità artistica e il rapporto con il pubblico di casa. Sul palco del Palazzo dello Sport emerge un progetto live costruito intorno alla parola e al percorso personale raccontato negli ultimi dischi.

Il Tre arriva a Roma dopo mesi di tour nei club e nei festival, con una scaletta che ruota attorno ai brani più recenti e ai pezzi che lo accompagnano dagli esordi. La tappa capitolina ha un peso simbolico particolare: è il rientro nella città dove le sue storie nascono e dove il pubblico riconosce accenti, immagini e riferimenti quotidiani.

Scopri le foto del concerto de Il Tre a Roma, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Lorenzo Sbarzella