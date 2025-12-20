La Nina, le foto del concerto a Bari

La Niña chiude il Furèsta Europa Tour all’Eremo Club di Molfetta, vicino Bari, il 19 dicembre 2025. L’artista napoletana presenta il suo universo musicale in un contesto club intimo.

La Niña porta sul palco l’ultima tappa italiana del Furèsta Europa Tour, prodotto da OTR Live, che tocca club e teatri in Italia e all’estero da ottobre 2025. Il repertorio ruota intorno all’album Furèsta (BMG), con brani che mescolano tradizioni popolari napoletane e sonorità contemporanee. L’artista si esibisce con la sua band, formata da Lydia Palumbo, Denise Di Maria, Francesca Del Duca e Alfredo Maddaluno, che costruiscono trame vocali e ritmiche. La voce dell’artista attraversa i pezzi con naturalezza, passando da momenti intimi a pulsazioni ritmiche, come in Figlia d’ ‘a tempesta eseguita live sul posto

Foto di Federica Signorile