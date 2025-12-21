Incontriamo Giorgio Ciccarelli e Tito Faraci, freschi della loro ultima uscita discografica, durante una domenica prenatalizia, in un bar sui Navigli, a pochi metri dal negozio di dischi dove Giorgio lavora e dove ci siamo incontrati per la prima volta.

Ne nasce una chiacchierata piacevolissima, tra tè, tisane e vino rosso, con un sottofondo di musica jazz. Ciò che rimane impresso al termine è la profonda amicizia che li lega, insieme alla stima reciproca di due artisti appartenenti a mondi differenti ma, allo stesso tempo, fortemente connessi.

Il primo, Giorgio, ha ricoperto un ruolo importante nell’alternative degli anni ’90 e dei primi 2000, partecipando con ruoli primari e non a band come Color Mouves, Carnival of Fools, Sux! e Afterhours, per poi proseguire una carriera solista – potremmo definirla di “nicchia” – che ha dato vita ad album di grande pregio, tra cui l’ultimo, A luci spente.

L’altro, Tito, non compare nel nome in copertina ma da ormai quindici anni impreziosisce le tracce contenute nei dischi del compagno, contribuendo a formare una sorta di band ibrida grazie ai suoi racconti illuminati, come peraltro fa da sempre con la sua florida carriera di fumettista, autore e scrittore nel panorama editoriale italiano.

Venerdì 28 novembre 2025 è uscito il vostro nuovo album A luci spente, a quattro anni di distanza da Niente demoni e dei, pubblicato in piena pandemia, in un periodo di totale incertezza per il futuro della musica.

Da allora molte cose sono cambiate: cosa è cambiato, invece, nel vostro approccio alla scrittura e alla musica?

G: Sono passati quattro anni perché, onestamente, speravo di aver appeso la chitarra al chiodo. Dopo il tour di Niente demoni e dei mi sono trovato di fronte ad un deserto culturale spaventoso. Sembra che non ci sia più interesse per la musica: ho suonato in posti allucinanti dove il centro dell’attenzione era il tipo di birra servita, non l’artista sul palco. Mi sono chiesto se ne valesse ancora la pena.

Sono rimasto un anno fermo, senza fare nulla, ma poi è tornato quel “morbo” creativo che mi mangia da dentro. Alla fine comanda lui, ed è nato questo disco.

T: Questo album è nato in modo particolare, è una maturazione di un percorso iniziato con il precedente. Per A luci spente abbiamo lavorato separatamente: io mandavo i testi senza sapere che musica ci sarebbe stata sopra. Questo “miracolo” aveva già funzionato e ho capito che poteva funzionare di nuovo.

Scrivevo avendo in testa una sorta di metronomo che mi dava un ritmo, faceva cadere degli accenti in una certa maniera; sono partito da quello, da uno stato d’animo che avevo. Le canzoni tristi, in fondo, sono sempre state nelle mie corde.

Condividere certi sentimenti ti fa stare meglio e le canzoni tristi ti fanno sentire meno solo: se qualcun altro prova quello che provi tu, il peso si divide.

A un certo punto ci siamo detti, scherzando ma non troppo: «Facciamo un disco sulla morte». Abbiamo riso, sapendo che sarebbe stato vero. Poi, certo, qualche raggio di sole è scappato: non è colpa mia.

Giorgio Ciccarelli e Tito Faraci foto di Bruno Scafuro

In questo nuovo album hai suonato tutti gli strumenti, arrangiato e prodotto le otto tracce, ma i testi sono di Tito.

Come nasce questa collaborazione e che tipo di sinergia avete trovato?

G: Ci conosciamo dal 1984: lui scriveva su una fanzine con il suo socio Matteo B. Bianchi e frequentavamo gli stessi ambienti, le stesse scene. Poi le nostre strade si sono divise per molti anni.

Ci siamo ritrovati quando, con i Color Mouves – il mio primo gruppo – abbiamo deciso di chiudere un lavoro rimasto in sospeso dagli anni ’80, coinvolgendo anche Tito.

In quel periodo stavo lavorando al mio primo disco solista dopo gli Afterhours. Ho sempre scritto i testi dei miei dischi, ma ero in un momento particolare e non mi convinceva quello che stava venendo fuori. Così ho chiesto a Tito se avesse voglia di scrivere dei testi e, col senno di poi, è stata una scelta eccezionale.

T: Mi ha scritto una mattina su WhatsApp, in modo molto diretto, una domanda senza logica. Ho risposto immediatamente con la stessa assenza di logica.

Avevo scritto qualche canzone per le band in cui militavo da ragazzo; questa però è stata un’occasione perfetta, non poteva capitare meglio. Era una cosa che mi interessava molto: scrivere in versi.

Per questo album ho scritto delle poesie – anche se mi sembra sempre una parola grossa, ma non bisogna averne paura – e poi gliele ho mandate.

A luci spente è “solo” il titolo dell’album e del brano d’apertura, oppure rappresenta anche una condizione esistenziale necessaria per evitare di rimanere schiacciati dal proprio ego?

E cosa si scopre “a luci spente”?

G: È un titolo aperto a qualsiasi interpretazione. Per me rappresenta la mia carriera e il mio modo di essere: una “vita da mediano”. Non sono mai stato interessato alle luci della ribalta, ho sempre preferito lavorare di lato. Sono una persona schiva; per me restare in mezzo alla gente dopo un concerto è quasi una tortura.

T: Il testo è nato dopo una seduta dalla psicologa. Le raccontavo di un mattino in cui non avevo voglia di alzarmi: guardavo le tapparelle abbassate e pensavo: «Sto qua a luci spente».

È una riflessione sul coraggio che a volte serve per arrendersi, per lasciare andare le cose e fuggire dall’ansia di dover fare sempre tutto di petto.

È un coraggio che a volte mi manca: devo farmi coraggio per restare a luci spente, come se fosse una condizione anche positiva. Poi, in realtà, ha preso tutta un’altra strada, più triste di quella che si annunciava.

Ed è stato emozionante sentirla per la prima volta chitarra e voce, alla presentazione dell’album: appena è partita, mi ci sono ritrovato totalmente.

In brani come Dentro il vuoto e Difficile come ogni cosa si percepiscono omaggi evidenti alle sonorità distopiche e claustrofobiche del Nick Cave di Skeleton Tree e al post-rock riconoscibile dei Massimo Volume.

“Peccati” invece ricorda echi degli ultimi Afghan Whigs.

Condividi questo accostamento, si tratta del tuo vissuto e dei tuoi ascolti musicali?

G: Assolutamente. Dentro il vuoto è figlia di Skeleton Tree di Nick Cave, un disco che ho amato moltissimo, così come il mood quasi soul, quel soul minore e triste tipico degli Afghan Whigs.

Per il recitato è inevitabile pensare a Emidio Clementi quando si usa l’italiano: è uno stile che ho sempre inserito nei miei pezzi.

T: Condivido totalmente. Sono un ascoltatore onnivoro, passo dal metal all’elettronica, ma quelle atmosfere fanno parte del mio DNA.

Peccati è l’unica canzone con un elemento di fiction: racconta la difficoltà delle relazioni, di quelle coppie che sembrano perfette, simmetriche addirittura, ma che non funzionano, però funzionano, però sono amici, però stanno assieme, non si capisce mai un cazzo, ma alla fine restano unite attraverso gli errori, che li legano in maniera forte, stabilendo un perdono reciproco, una condivisione. Una canzone che non è disperata come le altre, magari è un po’ rassegnata qua e là, però è diversa dalle altre in questo senso.

Giorgio Ciccarelli foto di Bruno Scafuro

Pur celebrando sonorità e testi volutamente oscuri, intimisti e tristi — come voi stessi sottolineate con ironia — in questo album emerge anche una luce in fondo al tunnel, un respiro dopo l’apnea, rappresentato da un brano come “Dovunque sia, ovunque vada”. Tra sonorità sognanti che ricordano Mercury Rev e Beach House e un testo che lascia intravedere una speranza di redenzione, il pensiero è che abbiate scritto una canzone che da sola vale una carriera.

Da dove nasce l’ispirazione e cosa rappresenta per voi questo brano?

T: Il disco ha un ordine giustissimo, ha una progressione. Se dovesse essere basato soltanto sulle parole, questa andrebbe per ultima, perché “Dovunque sia, ovunque vada” nasce dalla consapevolezza dei momenti dolorosi, di tutto quello che viene prima negli altri testi, di questi momenti anche di tristezza, della sensazione che nulla serve davvero, ma ad un certo punto si va avanti.

Quindi non smentisce tutto quello che viene prima, non potrebbe esistere questo testo senza tutti i precedenti, non si può risorgere se prima non si cade: devi essere a terra per poterti rialzare. È una canzone che prosegue il discorso degli altri brani ma apre una finestra, anche se il cammino è malinconico, il fatto stesso di essere in piedi e camminare è un traguardo. Non nega la disperazione che viene prima, ma la attraversa.

G: Ho tradotto queste sensazioni descritte da Tito in musica usando gli archi per evidenziare quel senso di apertura. È il pezzo più “solare” del disco, nonostante gli accordi minori, e ben rappresenta quel briciolo di speranza necessario.

Il brano che chiude il sipario, Quale nuova bugia, recita un testo che non lascia speranza:

«Chi dovresti accusare? Per aprirti una porta per un’ultima volta che cercavi una svolta, la tua fede che è morta e che il buio spazza via».

Forse le nuove bugie che la notte dovrebbe spazzare via sono quelle che recitiamo a noi stessi ogni giorno per continuare a condurre vite che non ci appartengono?

T: È nata da una riflessione semplice. Dopo una presentazione di un libro, di cui ero moderatore, alla mia domanda rivolta al pubblico in sala — chi non avesse detto una bugia quel giorno — non vidi nessuna mano alzata.

Quindi una certa quantità di bugie le diciamo ogni giorno: anche le persone più sincere convivono con delle scappatoie, con delle cose dietro cui nascondersi.

Nella canzone ho riversato questa consapevolezza trasformandola in disperazione. È un pezzo plumbeo, ma necessario nella progressione del disco.

G: Anch’io ho marcato la mano in questo pezzo ed è inserito nel momento ottimale. La scaletta ha un’importanza fondamentale.

Color Mouves, Sux!, Afterhours, solo per citarne alcune.

Cosa ti manca — e cosa non ti manca — dell’esperienza in una band?

Pensi che in futuro potresti tornare a condividere progetti artistici con altri musicisti o è un capitolo ormai chiuso?

G: Va a periodi. In realtà, la cosa che più mi è mancata nella mia carriera è la condivisione che ho avuto all’inizio con i Color Moves. Nessuno portava un pezzo: ci vedevamo, eravamo amici, iniziavamo a suonare, improvvisavamo e nasceva magicamente una canzone.

Questa alchimia mi è mancata negli anni con i Sux!, che era un mio progetto dove facevo tutto io: scrivevo, arrangiavo.

C’è stato anche un momento con gli Afterhours in cui alcuni pezzi — ad esempio quelli de I milanesi ammazzano il sabato — sono nati in sala prove con quella dinamica di urgenza.

Quel lato della band un po’ mi manca, mentre i cazzi e i mazzi sono felicissimo di essermeli lasciati alle spalle. In fondo stare in una band è come stare in un matrimonio: alti e bassi, ti vuoi ammazzare.

È una questione anche intima: condividi spazi, letti, tutto.

Noi — io e Tito — siamo una band ibrida.

T: Abbiamo una lunghissima tradizione musicale, non solo italiana. Prima ancora c’è la musica lirica, dove c’è qualcuno che scrive le parole e qualcuno che scrive la musica. È un legame molto profondo, ma allo stesso tempo meno impegnativo.

Una volta trovata una linea politica comune, una visione del mondo condivisa — come è successo a me e Giorgio — non c’è molto da discutere. Ognuno fa la sua parte, al limite ci si dà un consiglio.

Quel carico di tensione tipico di una band non esiste.

G: Questa è una condivisione di progetto. Forse avremmo potuto fare anche un duo.

Si è conclusa da poco la Milano Music Week.

Durante un talk, Stefano Senardi, Tosca, Paolo Fresu e Manuel Agnelli parlavano dell’attuale situazione musicale italiana, in cui la mancanza di visione e di interesse — soprattutto da parte della politica — sembra impedire la nascita di una nuova scena come quella degli anni ’90.

Cosa pensate di questa situazione?

G: Guarda, in realtà non so rispondere, perché è brutto da dire ma non me ne occupo e non mi interessa più. Questo disco l’ho fatto solo perché sono stato spinto da qualcosa che viene da dentro.

Il fatto è che non ha senso fare musica in Italia di un certo tipo. Ti paghi i dischi, ti paghi le registrazioni, non guadagni un soldo e quando vai in tour, se vai in pari è già tanto.

Ovviamente non parlo di tour grossi, lì è un altro discorso. Non ci sono più le mezze misure, non ci sono più i locali che investono sull’artista, sulla musica.

O cambiamo culturalmente o questa roba non può cambiare. C’è stato un declino totale.

Finché i giovani che vogliono fare musica hanno come punto d’arrivo X Factor, dove vogliamo arrivare? Non hanno come obiettivo andare in cantina, farsi un mazzo, scrivere un pezzo valido, suonare in giro. Il loro traguardo è il talent.

Quindi, al momento, non c’è speranza per un vero cambiamento.

T: Questo problema riguarda anche l’editoria. Ci sono pochissimi autori — di saggistica, narrativa e anche fumetto — che vanno molto bene.

Molti altri fanno cose interessanti ma devono per forza svolgere altri lavori. La fase creativa diventa qualcosa per cui si fanno sacrifici, perché ci credono, perché sentono di stare portando avanti un percorso artistico.

Non esiste più un livello medio, e nella musica succede la stessa cosa. Il mercato discografico è praticamente morto: pochissimi dischi vanno estremamente bene, una quantità enorme rischia di andare in pari nel migliore dei casi.

In mezzo non c’è quello spazio che permetterebbe una sussistenza economica dignitosa.

Quali saranno le prossime mosse per dare a questo nuovo album la visibilità che merita?

G: Ci sono già delle date fissate. Il tour inizierà il 20 febbraio da Colle Val d’Elsa, in Toscana. A Milano c’è una data fissata proprio l’altro ieri, al Detune, il 1° aprile.

Non ricordo bene tutte le altre date, so solo che ne farò quattro di seguito in Sicilia, sempre a marzo.

Dal vivo saremo in due: io e Gaetano Maiorano, un polistrumentista che mi accompagna da qualche anno. Ormai è impossibile andare in giro con una band, è troppo costoso.

Lui programma batterie elettroniche, tastiere, chitarre: una band in una persona. Dal vivo riarrangiamo un po’ i pezzi.

Mi sarebbe piaciuto andare in giro con una band, ci ho provato, ma la sfiga di essere da soli è che paghi tutto tu. Se sei in quattro è un progetto condiviso: anche se vai sotto, pazienza. Io non posso permettermelo.

Ci si vede live allora, a breve.

Grazie Giorgio e grazie Tito.