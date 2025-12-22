Kanye West in Italia: Istruzioni per l’uso

L’estate 2026 si sta già imponendo come una delle più affollate e significative degli ultimi anni per i grandi concerti internazionali in Italia. Luglio in modo particolare: The Weeknd porterà il suo show a San Siro il 24, 25 e 26, Bad Bunny accenderà l’Ippodromo La Maura il 17 e 18, mentre Travis Scott è atteso nello stesso spazio il 23 luglio. Tre eventi mastodontici, ognuno con un’identità sonora e visiva ben definita. In questo calendario già saturo di certezze, però, a destabilizzare l’ordine come solo lui sa fare, si aggiunge un nuovo nome: Kanye West a Campovolo il 18 luglio.

L’annuncio è arrivato pochi giorni fa, i biglietti early bird sono in vendita ora su Ticketmaster e per chi ha deciso di andare da Ye abbiamo preparato una “guida” per affrontare al meglio ciò che sarà il suo live.

Facciamo un passo indietro: Il rapporto di Kanye con l’Italia

Negli anni, Kanye ha guardato all’Italia come a una culla di autorità estetica. Ye è sempre stato attratto dai grandi nomi della moda come Prada, Versace ed Armani. Non è un caso che uno dei momenti di svolta del suo immaginario visivo coincida con l’incontro con Riccardo Tisci, allora direttore creativo di Givenchy: un rapporto che ha contribuito a definire l’estetica scura, sacrale e monumentale della faseYeezus.

Oltre all’amore per la moda, il legame col nostro Paese negli ultimi anni è diventato anche fisico: i soggiorni lontani dai riflettori hanno restituito l’immagine di un Kanye attratto dalla lentezza e dal silenzio, anche se come spesso accade nel suo caso non sono mancate polemiche e perdita di controllo. Alcuni ricorderanno le foto che hanno fatto scandalo che lo ritraggono su una gondola a Venezia mentre sua moglie Bianca Censori gli pratica una fellatio.

Restringiamo il cerchio: Kanye e Campovolo

Kanye ha sempre cercato palcoscenici che potessero diventare concetti più che semplici location. Dalla montagna artificiale di Yeezus alle architetture minimaliste dei listening party di Donda. L’RCF di Campovolo non è una semplice Arena, è uno spazio simbolico: enorme, spoglio, aperto, quasi astratto. È una tela bianca e lui lo sa bene. L’ha adocchiata già nel 2023, quando per il debutto live di Vultures voleva far costruire un duomo proprio lì. Una richiesta folle, ancora di più se si pensa che lo voleva pronto in soli 30 giorni. Idea ovviamente bocciata e archiviata dal direttore di Vivo Concerti, Clemente Zard.

Il risultato? Ye ha accusato Zard di mettere a repentaglio la sua salute mentale e se n’è andato infuriato improvvisando un freestyle.

Guida emotiva per l’arrivo di Ye in Italia

Ora che abbiamo inquadrato bene il personaggio passiamo alle cose da sapere:

Ye ha un album in uscita, Bully, la cui pubblicazione è stata posticipata infinite volte per svariati motivi. Attualmente però appare un countdown su Spotify e pare che il disco uscirà il 30 Gennaio 2026. Ammesso che mantenga questa data avremmo un nuovo album da ascoltare live e l’idea di un tour estivo che tocchi l’Italia avrebbe effettivamente senso.

Ma rimaniamo coi piedi per terra e per ora godiamoci questa data-evento.

Se decidi di partecipare al live di Campovolo ci sono dei punti da tenere a mente.

I biglietti early bird sono biglietti messi in vendita con largo anticipo e a un prezzo ridotto rispetto al costo finale. Esauriti gli early bird il sistema di Ticketmaster passa gradualmente a più release con prezzi sempre maggiori fino a raggiungere quello conclusivo. L’RFC Arena ha una capienza di circa 103.000 spettatori.

Accetta l’imprevedibilità: Kanye non è lineare, non è puntuale, non è rassicurante. Il live potrebbe cambiare forma, durata, struttura, e nel peggiore dei casi potrebbe persino essere annullato due ore prima.

Campovolo non è un luogo neutro, prepararsi a un live lì vuol dire accettare la distanza dal palco, il senso di dispersione e l’impegno fisico, soprattutto in piena estate.

Riascolta gli ultimi dischi e non aspettarti di vivere le hit del passato come le conosci, ricorda che Kanye usa il live come riscrittura del suo catalogo.

Se a un certo punto non succede niente non è un problema tecnico (o non solo). Kanye lavora anche sull’attesa, sul vuoto, sulla sospensione. Fa parte dello show.

Muoversi per tempo, studiare gli accessi, sapere dove sono acqua, bagni e punti di ristoro non è logistica: è sopravvivenza. Un’esperienza così lunga e densa richiede energie. Gestirle bene è fondamentale.

Vivi il momento: Kanye è tornato in Italia dopo più di 10 anni, merita più di stare nella tua mente che nel tuo telefono. Se alla fine non sai dire se ti è piaciuto o no, significa che ha funzionato.

I concerti di Kanye non chiudono cerchi: li aprono. Ti porterai a casa immagini, suoni, fastidi, epifanie. Tutto valido.