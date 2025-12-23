Il mio Natale: smoking, bollicine e Rock ‘n’ Roll

Il 25 dicembre non è una tregua, è un’amplificazione. È quel momento preciso in cui l’aria cambia: non è il profumo di una scorza d’arancia schiacciata nel drink, è il suono. Perché il Natale, se lo mastichi bene, non è una ninna nanna per bambini buoni: è un gran galà dove il rock va a braccetto con l’eleganza e il velluto dei crooner copre a stento le cicatrici della strada.

I signori del tempo (e quelli che si imbucano)

Scrivo queste righe mentre c’è questo sottofondo magico. Qui lo dico senza giri di parole: io per Michael Bublé ho una venerazione che rasenta il mistico. Michael non è solo un cantante, è l’istituzione stagionale che salva lo spirito. Esce dal letargo a novembre, si sistema il nodo della cravatta e ci ricorda che lo swing è l’unica vera forma di democrazia rimasta.

Sia chiaro: c’è chi liquida l’album natalizio come l’ultima spiaggia del marketing, un pigro raschiamento del barile per carriere in affanno. Ma per chi ha classe, non è un ripiego, è un’incoronazione. Bublé ha ereditato il trono di Frank Sinatra e l’ha traghettato nel nuovo millennio con una classe che non si compra al supermercato.

Ma il gioco si fa interessante quando vedi chi si imbuca a questa festa con la giacca di pelle sotto lo smoking. Robbie Williams canta col ghigno di chi ha appena rubato l’argenteria. Mark Tremonti — l’uomo dei riff d’acciaio degli Alter Bridge — si trasforma nel crooner definitivo, prova che sotto i calli sulle dita pulsa il cuore di un sognatore. Ci sono anche i The Darkness, che con il loro falsetto glam ci ricordano che il Natale è anche un urlo liberatorio: “Don’t let the bells end”, non lasciate che le campane smettano di suonare, ma fatele suonare alle vostre condizioni, con gli amplificatori al massimo.

E poi c’è lei, la nostra musa col kajal: Taylor Momsen. Quella piccola Cindy Lou che inteneriva il Grinch di Jim Carrey? Oggi ha preso una chitarra elettrica e con i suoi The Pretty Reckless ha rifatto “Where Are You Christmas?” spogliandola dello zucchero e riempiendola di fumo e valvole Marshall.

Prima di passare alla mia selezione, facciamo i conti con la realtà: io sono stato “Whammizzato” (colpito da Last Christmas degli Wham!) già ai primi di dicembre. Ti trova sempre, come un cecchino sentimentale. Per fortuna c’è l’artiglieria pesante: gli Slade con i loro inni da pub, gli Wizzard e il loro circo psichedelico, i Train che sanno come far correre una ballata. È un mix di velluto e borchie dove anche leggende come Bryan Adams o Annie Lennox si mettono al servizio del ritmo per ricordarci che sotto l’albero vogliamo solo sentirci vivi.

La playlist con abbinamenti al banco

MICHAEL BUBLÉ – “Santa Claus Is Coming To Town” La mia preferita. Michael qui non chiede permesso, domina la scena con un’imponenza orchestrale che ti ricorda perché i crooner sono immortali. Il Drink: Negroni Sbagliato. È il rosso che fa festa, fresco, brioso e profondamente italiano. Ascolta qui

MARK TREMONTI – “The Most Wonderful Time of the Year” Il metallaro che si mette lo smoking e canta con una profondità baritonale da brividi. Anche lui molto Frank Sinatra. Un esperimento riuscito che profuma di bourbon e cuoio. Il Drink: Old Fashioned. Il cocktail dei puristi. Zucchero, angostura e una dose generosa di Bourbon. È un drink che richiede tempo e carattere, proprio come un riff perfetto. Ascolta qui

THE PRETTY RECKLESS (TAYLOR MOMSEN) – “Where Are You Christmas?” La trasformazione definitiva. Dalla dolcezza del film al graffio del rock. Taylor ci ricorda che crescere significa anche imparare a urlare i propri sogni tra un feedback e l’altro. Il Drink: Irish Whiskey. Liscio o con un cubetto di ghiaccio, è la carezza ruvida di cui hai bisogno quando fuori gela. Ascolta qui

ROBBIE WILLIAMS (feat. BRYAN ADAMS) – “Christmas (Baby Please Come Home)” Due bad boy e una hit immortale. Robbie ci mette lo stile spavaldo, Bryan la carta vetrata della sua voce. Un mix esplosivo che sa di asfalto e luci della ribalta. Il Drink: Gin Tonic. Freddo, secco, essenziale. Molto British. Ascolta qui

MARIAH CAREY – “All I Want for Christmas Is You” Potevamo evitarla? Razionalmente sì. Avremmo dovuto. Dopo trent’anni di esposizione prolungata, quella campanellina iniziale scatena un’orticaria fulminante. È la tassa che paghiamo al Natale: un parassita glitterato che si insinua nel cervello e non se ne va più. Ma quando sei all’ultimo brindisi, con la guardia abbassata e il tasso alcolico tattico, finisci inevitabilmente per cantarla col bicchiere alzato. È il nostro piacere colpevole collettivo. Il Drink: Champagne Rosé. Eccessivo, nobile e spudorato. Proprio come lei. Ascolta qui

Il verdetto

Il Natale è questo meraviglioso scontro di civiltà: il velluto di Michael e il fumo delle chitarre. Dal crooner allo shredder, dallo smoking alla giacca di pelle, tutto trova il suo posto sotto l’albero.

Tenete il bicchiere alto, il volume al massimo e non smettete di cercare quel brivido.

E voi? Qual è quel brano che vi fa venire l’orticaria ma che finite puntualmente per urlare a squarciagola?

Buon Natale. Rock ‘n’ roll!

Paolo Pala (@musiksb)