La rivoluzione lo-fi di Claudia Lagona, in arte Levante, continua a parlarci d’amore: stavolta in una versione inedita, dal sapore cub modern-elettronico, con il nuovo singolo “Sono blu”.

In attesa di salire sul palco dell’Ariston con il brano “Sei tu”, Levante è già al lavoro sul nuovo album, previsto per il 2026. Dopo il successo dei singoli “MAIMAI”, “Niente da dire” e “Dell’amore il fallimento” è ora il turno di “Sono blu”. Il nuovo brano, prodotto dal fidato amico Antonio Filippelli, continua l’esplorazione delle mille sfaccettature dell’amore, proponendo stavolta una veste inedita e modern-elettronica che strizza l’occhio ai synth e alle atmosfere dei club. Come dichiarato dalla stessa Levante: «Il riff mi ha rincorsa ovunque. Ero dove volevo tornare, senza esserci mai andata veramente».

“Sono blu” è un brano intimo e introspettivo, nel quale Levante si interroga su cosa succeda quando in un rapporto viene a mancare l’onestà. Ci si ritrova inevitabilmente al capolinea, dove luci fioche e ombre su vicoli ciechi oscurano la nostra fiducia. La cantante si affida al colore blu — metafora non solo della malinconia, ma anche della notte che precede il giorno — per descrivere quell’attimo di lucidità e verità in cui ci si rende conto che allontanarsi può essere l’unico viaggio per non perdersi. Dunque la resa non è sempre la scelta peggiore; al contrario, spesso diventa la migliore per poter finalmente ritrovare sé stessi.

Questo videoclip, diretto dai Broga’s Studio, mette in scena una danza non solo individuale, ma collettiva, nella quale Levante si muove liberamente tra una moltitudine di sguardi e vissuti che si intrecciano. La narrazione visiva gioca sulla moltiplicazione dei punti di vista: il video è stato infatti girato utilizzando numerosi dispositivi degli anni ’90 e 2000 (Handycam digitali, cellulari BlackBerry, Nokia Xpress e fotocamere compatte a bassa risoluzione) disposti attorno alla scena, per assecondare perfettamente il mood vintage richiesto dall’artista.

Dal 29 Aprile inizia “Dell’amore – Club Tour 2026”

Il viaggio sonoro di Levante torna alla dimensione live portando sul palco del “Dell’amore – Club Tour 2026” sia i suoi brani più celebri, sia le nuove canzoni. Ecco le date rilasciate:

Giovedì 29 aprile 2026 | Padova – Gran Teatro Geox – DATA ZERO

Lunedì 4 maggio 2026 | Firenze – Teatro Cartiere Carrara

Mercoledì 6 maggio 2026 | Roma – Atlantico

Giovedì 7 maggio 2026 | Napoli – Casa della musica

Lunedì 11 maggio 2026 | Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia

Giovedì 14 maggio 2026 | Bologna – Estragon

Martedì 19 maggio 2026 | Milano – Alcatraz