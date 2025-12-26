Perry Bamonte ci ha lasciati a 65 anni. La conferma arriva direttamente dal sito ufficiale dei The Cure, chiudendo un capitolo di storia iniziato nel retroscena e finito sotto i riflettori di tutto il mondo.

Perry Archangelo Bamonte – The Cure – foto di Giuseppe Craca

Entrato nella band nel 1990 quasi per necessità, passando dal ruolo di tecnico delle chitarre a quello di tastierista e poi chitarrista. divenne in breve tempo la spina dorsale sonora del periodo più fortunato della band. È il suo tocco ad aver definito le atmosfere di capolavori come Wish, portando quel mix di potenza e fragilità che ha reso iconici brani come “From The Edge Of The Deep Green Sea”.

Il suo percorso con Robert Smith era fatto di una lealtà rara. Nonostante il licenziamento del 2005, il legame non si era mai spezzato davvero. Il suo ritorno nel 2022 per il tour “Shows Of A Lost World” era stato accolto dai fan come il ritorno di un vecchio amico a casa.

Con la sua scomparsa, se ne va un pezzo fondamentale di quella formazione “classica” degli anni ’90. Resta il ricordo di un uomo discreto, un architetto del suono che ha preferito l’ombra alla gloria, lasciando che fosse la sua chitarra a parlare per lui.