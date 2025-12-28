Il 2025 volge ormai al termine. È tempo di tirare le somme e fare la lista dei buoni propositi per il 2026. Ma soprattutto, per noi che abbiamo ascoltato musica tutto l’anno, confrontarci e stilare le classifiche degli album migliori usciti negli ultimi dodici mesi.

Ecco i preferiti dalla redazione per le categorie: alternative, rap, cantautorato italiano, pop italiano, pop internazionale.

Top 5 Alternative

5. Big Special – National Average

Un esordio che sa di asfalto e dignità. Il duo inglese ha saputo mescolare lo spoken word a una sanissima rabbia operaia. È un album necessario perché non cerca di piacere a tutti, ma parla a chiunque si senta parte di quella “media nazionale” che spesso viene dimenticata.

4. Shame – Cutthroat

I ragazzi di Brixton sono tornati con i nervi scoperti. C’è una tensione fisica in questo disco, un’evoluzione che li ha portati lontano dal post-punk più scontato verso territori più spigolosi e disturbanti, ma con qualche lecita sfumatura pop. Un album che non ti lascia mai comodo sulla sedia.

3. Lambrini Girls – Who Let The Dogs Out

Un urlo punk che arriva dritto da Brighton e non fa prigionieri. È un disco breve, violento e terribilmente onesto. La loro forza sta nel non aver paura di essere scomode, trasformando la musica in un atto politico senza perdere quella vena ironica e caustica che le rende uniche.

2. Royel Otis – hickey

L’ Australia continua a regalarci gemme di una bellezza cristallina. Con questo lavoro i due hanno superato i confini dell’indie-pop, aggiungendo strati di malinconia a melodie che sembrano nate per restare in testa. È un album che profuma di estate finita, un po’ nostalgico e molto vero.

1. Viagra Boys – viagr aboys

Con questo disco gli svedesi hanno raggiunto una maturità paradossale: sono più folli, più liberi e musicalmente più solidi che mai. È il manifesto di una band che ha deciso di fregarsene delle regole, regalandoci uno degli album più viscerali di questo 2025.

Top 5 Rap

5. Fabri Fibra – Mentre Los Angeles Brucia

Un discone che conferma la grandezza di Fibra. Album con campionamenti curati, hit radiofoniche e al contempo testi di qualità. Fra le migliori uscite del 2025.

4. Guè – Tropico del Capricorno

Pochi in Italia sanno essere ancora così centrali e centrati. Guè firma un disco elegante e consapevole, adulto e solido, ricco di featuring di spessore e ritornelli che restano in testa.

3. Salmo – RANCH

Un disco audace, sonicamente trasgressivo, libero dalle mode, pieno di cuore e riflessioni personali. Un vero e proprio diario aperto.

2. Neffa – Canerandagio

Un disco curato, maturo, che ricorda che nella scena Neffa è ancora uno dei migliori. Le melodie fondono rap, jazz e soul e si allontanano dagli stereotipi del genere rimanendo profondamente autentico.

1. Caparezza – Orbit Orbit

Arrivato quasi alla fine dell’anno e piazzatosi immediatamente primo nelle nostre classifiche e nel nostro cuore. Orbit Orbit è un disco gentile e diretto con un dietro le quinte importante e merita la prima posizione.

Top 5 Cantautorato Italiano

5. Emma Nolde – Nuovospaziotempo

Il disco fonde cantautorato classico, elettronica e sperimentazione, i testi affrontano temi complessi come l’ansia sociale, l’iperconnessione e il rifiuto dei ritmi frenetici: un invito a rallentare, a trovare il proprio ‘spazio-tempo’, in un’epoca ossessionata dalla velocità.

4. Giorgio Poi – Schegge

Un album elegante, senza sbavature, dalle influenze francesi. Le sue “schegge” sono istanti di vita intensi fatti di bellezza, malinconia e mutamento. In questo lavoro, Giorgio riflette su come si possa trovare un nuovo senso a tutto, anche quando ogni cosa sembra andare in frantumi.

3. Andrea Laszlo De Simone – Una lunghissima ombra

Un vero e proprio viaggio introspettivo che esplora l’inquietudine, la paternità e la perdita, invitando ad accogliere le proprie fragilità per ritrovare la luce. Un’opera preziosa non solo da ascoltare, ma da contemplare.

2. Lucio Corsi – Volevo essere un duro

In un mondo ossessionato dalla perfezione, Lucio ha saputo scardinare gli stereotipi di maschismo e ci ha insegnato a normalizzare i fallimenti. Tra pop e glam-rock, quest’album è la combo perfetta di sincerità, ironia e originalità; autentico ed essenziale, fatto di ricordi vissuti, luoghi reali e personaggi inventati.

1. La Niña – Furèsta

Un album che fonde pop-elettronico d’avanguardia e radici partenopee, dove l’uso del dialetto napoletano diventa lingua universale e guadagna la Targa Tenco come “Miglior album in dialetto”. Il disco celebra la figura della “Furèsta”, una creatura selvatica e libera, un’immagine in cui la stessa cantautrice si riflette. Simbolo di un femminismo legato alla propria terra e tradizione folkloristica.

Top 5 Pop Italiano

5. Golden Years – Fuori Menù

“Fuori Menù” di nome e di fatto. Questo breve ma potente album si distacca dai soliti pop-trap-reggaeton e porta una ventata d’aria fresca in questo 2025 musicalmente troppo noioso.

4. Tiziano Ferro – Sono un grande

Chi si aspettava un ritorno triste da parte di Tiziano Ferro si è ritrovato invece immerso in un disco cazzuto, potente, malinconico sì, ma consapevole. E sempre con quel sound anni 2000 di cui ogni tanto abbiamo bisogno.

3. Marco Castello – Quaglia sovversiva

Non il pop a cui siamo abituati, ma un pop anticapitalistico, controcorrente, uno dei più politici del 2025.

2. Bresh – Mediterraneo

Bresh ci fa salpare con lui e proprio come Ulisse ci porta in un viaggio esperienziale alla scoperta della sua terra. Il mare diventa in questo disco elemento sonoro collante fra le tracce e dentro c’è di tutto: la spensieratezza, l’evasione dalla realtà, nostalgia e solitudine. Convince al primo ascolto e quasi senti il vento e la salsedine fra i capelli.

1. Giorgia – G

Pur non essendo scritto in prima persona, G rivela appieno l’essenza dell’artista trovando un equilibrio perfetto tra mente e anima. Un lavoro consapevole, maturo e innovativo, ma che strizza comunque un occhio al passato e riconferma la grandezza di Giorgia.

Top 5 Pop Internazionale

5. Lady Gaga – Mayhem

L’album del disordine, un’esplosione di puro caos ed energia, costruito su eccellenti produzioni teatrali in veste dark-gothic. Vulnerabile e spietato, gioca tra i conflitti interiori d’amore e odio. Il beat è potente, le atmosfere sono oniriche, e i testi sono cupi, affilati come lame. È come se Gaga fosse tornata ai suoi esordi audaci e viscerali, creando quel sound rumoroso, imperfetto ma ipnotico, che l’ha da sempre contraddistinta e resa grande.

4. Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Oltre al suo stile unico che intreccia il pop alle radici latine, quest’album è anche un disco profondamente politico, legato alle proprie radici portoricane, affrontando temi sociali, come quello dell’immigrazione. Dopo l’ennesimo successo globale, Trump sarà ancora sicuro di non averne mai sentito parlare?

3. Florence + The Machine – Everybody Scream

Il cuore pulsante del disco è un mix tra mostruosità, misticismo e stregoneria; non a caso è stata scelta proprio la notte di Halloween come data di rilascio. Nonostante le visioni cupe e gli arrangiamenti densi, il viaggio si conclude con una nota di speranza: una preghiera finale che promette, finalmente, la pace dopo la tempesta emotiva.

2. Blood Orange – Essex Honey

Attraverso melodie suggestive trattate con estrema cura e dolcezza, Devonté Hynes ci ricorda che, nonostante il dolore, la musica resta l’unica vera via di salvezza. Un autentico gioiello di rara sensibilità.

1. Rosalía – LUX

Cantato in 13 lingue diverse con una vocalità lirica che mescola l’elettronica alle orchestrazioni classiche, “Lux“ si conferma un viaggio profondo e spirituale capace di superare le barriere culturali, linguistiche e sonore, elevandosi al divino. In un momento storico in cui quasi tutte le produzioni musicali tendono a somigliarsi, Rosalía osa rischiare con coraggio, infondendo speranza verso nuovi orizzonti.

Questo il nostro verdetto. E voi lettori, quali sono stati i vostri dischi preferiti del 2025?