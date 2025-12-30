Carmen Consoli, le foto del concerto a Roma

Carmen Consoli chiude l’anno a Roma con un concerto che ripercorre trent’anni di carriera e mette al centro il nuovo progetto “Amuri luci”, in un teatro pensato per l’ascolto e per i dettagli sonori. Alla Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, la cantautrice catanese costruisce uno spettacolo che alterna inediti recenti e brani simbolo del suo repertorio, mantenendo una forte continuità narrativa dal primo all’ultimo pezzo.

Il tour nasce come ritorno ai teatri, all’acustica calda delle sale e a una dimensione più raccolta dopo anni di progetti diversi. Roma ospita le ultime due date del tour, il 28 e 29 dicembre, trasformando l’Auditorium in tappa conclusiva di un percorso iniziato in autunno tra i principali teatri italiani.

Foto di Chiara Lucarelli