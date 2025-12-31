L’estinzione dei giganti, chi salverà il rock?

Quando Doc McGhee parla, dovreste ascoltare. Non perché lo dice lui. Ma perché è l’uomo che ha trasformato i Mötley Crüe in un fenomeno globale, che ha portato i Bon Jovi da un pub del New Jersey agli stadi del mondo intero, che ha gestito i KISS quando già erano leggenda.

E ora dice una cosa molto semplice: “Non credo che i Bon Jovi ce l’avrebbero fatta oggi.”

Fate attenzione. Non sta dicendo che erano scarsi. Sta dicendo che il sistema che li ha creati non esiste più.

Il lusso del tempo

I Bon Jovi hanno avuto bisogno di tre album per esplodere. Tre. Slippery When Wet è uscito nel 1986, due anni dopo il loro debutto. Due anni di gavetta, di concerti nei club, di radio che li ignoravano, di etichette che aspettavano.

Oggi quel lusso è un miraggio.

“Oggi non abbiamo più contratti per tre album, ma solo per un singolo,” spiega McGhee. “Ogni giorno su Spotify vengono caricate 187.000 canzoni. È pazzesco. E pensano che tra un paio d’anni saranno 300.000 al giorno.”

Centoottantasettemila. Canzoni. Al giorno.

Non è più un mercato. È un diluvio.

Il reef è morto

McGhee usa un’immagine potente per spiegare cosa è successo: “Una volta avevamo un ecosistema che permetteva a tutti di vivere, come una barriera corallina. I manager potevano mangiare solo un certo numero di pesci, gli editori potevano mangiarne solo un certo numero… ma la barriera restava viva. Ora il mondo corporate è entrato e ha ucciso la barriera.”

La barriera corallina. Quell’ecosistema delicato dove ogni specie ha il suo spazio, dove c’è equilibrio. Dove le band possono crescere, sbagliare, imparare. Dove i manager hanno tempo per scommettere su un talento che magari esploderà al terzo disco.

Quel mondo è morto.

Ucciso dall’avidità corporate, dalla fretta dello streaming, dall’ossessione del singolo virale. Oggi se non funzioni subito, sei fuori. Non hai la seconda possibilità. Figurati la terza.

“Perderemo il prossimo Bob Dylan, i prossimi Mötley Crüe, i prossimi AC/DC, i prossimi Led Zeppelin,” avverte McGhee. “Perché diranno ‘non posso guadagnarci, costa troppo fare tour, non riesco a emergere su Spotify per troppa confusione’. E allora andranno a lavorare per papà.“

Non è nostalgia. È una sentenza.

L’unica speranza si chiama YUNGBLUD

In mezzo a questo deserto, McGhee vede un’unica oasi. Un nome. Yungblud.

“È l’unico per cui ho speranza. Non lo conosco, non lavoro con lui, ma penso che abbia quella capacità di connettersi con le persone,” dice il manager.

E qui sta il punto. Yungblud non è nato dalle radio. Non ha avuto il lusso dei tre album. È emerso dai social, da una presenza costante, da un rapporto diretto e non filtrato con la sua fanbase. Ha trasformato il follow in fedeltà.

È il rocker inglese che parla alla Gen Z con la stessa energia anarchica con cui i Sex Pistols parlavano ai punk del ’77. Ma lo fa su TikTok, su Instagram, su YouTube. Ha bypassato il sistema. Ha creato il suo ecosistema.

E funziona. Perché l’autenticità — quella vera, non quella costruita a tavolino da un team marketing — buca sempre lo schermo. Anche quando ci sono 187.000 canzoni al giorno che cercano di sommergerti.

Yungblud è la prova che si può ancora farcela. Ma è anche la prova che devi essere eccezionale, instancabile e fortunato allo stesso tempo.

Il problema non è la musica

McGhee ha ragione su tutto. Ma c’è una cosa che vale la pena aggiungere: il problema non è la musica.

Là fuori ci sono chitarristi che suonano meglio di Jimmy Page. Cantanti che hanno più tecnica di Freddie Mercury. Batteristi che fanno impallidire John Bonham.

Il problema è che nessuno gliene dà il tempo. Nessuno li lascia sbagliare, crescere, trovare la loro voce. Nessuno scommette su di loro per tre album.

L’industria ha scelto la quantità sulla qualità. Lo streaming sulla costruzione. Il singolo sull’album. E in questo processo ha ucciso l’ecosistema che permetteva ai giganti di nascere.

Chi salverà il rock?

La domanda è legittima e la risposta è scomoda.

Non lo salveranno le major. Loro sono parte del problema, non della soluzione.

Non lo salveranno le radio. Non esistono più come una volta.

Lo salveranno — forse — gli artisti che troveranno nuove strade. Come ha fatto Yungblud. Come stanno facendo band che costruiscono il loro pubblico dal basso, tour dopo tour, streaming dopo streaming, senza aspettare che qualcuno gli dia il permesso di esistere.

Lo salveranno quelli che avranno il coraggio di dire “fanculo al sistema” e di costruirne uno nuovo.

Ma servirà tempo. Servirà pazienza. Servirà che qualcuno — fan, critici, addetti ai lavori — smetta di pretendere il capolavoro al primo singolo e dia alle band lo spazio per respirare.

La barriera corallina è morta. Ma forse, se ci impegniamo, possiamo costruirne una nuova.

Più piccola. Più fragile. Ma viva.

Doc McGhee ha 75 anni e continua a lavorare. Yungblud ne ha 28 e continua a lottare. In mezzo ci sono 187.000 canzoni al giorno che nessuno ascolterà mai.

Il rock non è morto. È solo sepolto sotto una montagna di rumore.

E tocca a noi scavare.

Paolo Pala (@musiksb)