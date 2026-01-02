50 anni dopo, i Pink Floyd tornano in vetta alle classifiche

L’album cult dei Pink Floyd “Wish You Were Here” è tornato di recente in vetta alle classifiche grazie ad una riedizione speciale pubblicata per il 50° anniversario dalla sua uscita.

Il primato è stato raggiunto sia nel Regno Unito — dove ha conquistato la Official Albums Chart e il titolo di Christmas Number1 2025 (risultando il più venduto nei negozi di vinili e dischi indipendenti) — sia in USA e in Italia, dominando le classifiche FIMI di Top Album Chart e Top Physical Chart (CD e vinili). La band ha dunque stabilito il record per il “periodo più lungo” (esattamente 50 anni) tra la prima e l’ultima volta di un album alla posizione numero uno, superando ufficialmente anche i Beatles.

L’album, uscito il 12 dicembre 2025 e disponibile in vari formati, si presenta diviso in tre parti che comprendono circa 25 tracce. Tra queste spiccano demo rare, work in progress e live inediti rimasterizzati, contenuti che gettano una nuova luce sui dettagli e sul processo creativo del capolavoro del 1975.

Con il selfie di un brindisi postato sui social, il cantante e compositore David Gilmour ha festeggiato così il suo “dono natalizio”.

Qual è la vera genesi del disco?

Passato il successo globale di “The Dark Side of the Moon” e il vuoto per la perdita dell’amico “diamante pazzo” Syd Barrett – ex leader del gruppo, costretto ad andarsene a causa di abuso di sostanze e schizofrenia – i Pink Floyd sprofondarono nel buio, in una profonda crisi creativa e umana. Suonavano male, tra tour sconnessi, privi di entusiasmo e lavori senza scopo.

Questa frustrazione e alienazione, li portò poi ad un’importante riflessione: il successo globale non garantisce la felicità. Anzi, la fama aveva trasformato la loro musica in un prodotto industriale, svuotando il processo creativo. Finché poi, dopo mesi, arrivò la svolta sperimentale.

La nuova direzione diede vita all’immortale “Wish You Were Here”, tornato oggi, cinquant’anni dopo, a risplendere come un concept album profondo e malinconico. La sua narrazione spazia dalla difficoltà emotiva di stabilire connessioni autentiche – immagine rappresentata anche dalla celebre copertina dei due uomini che si stringono la mano mentre uno dei due brucia – alla rabbia verso un’industria discografica cinica e ad un mondo privo di umanità.

Nelle struggenti pietre miliari “Shine On You Crazy Diamond” (che con i suoi 25 minuti resta il brano più lungo della band) e nella title track “Wish You Were Here” (nata da un riff di quattro accordi), il cuore di David Gilmour e la penna di Roger Waters piangono l‘assenza per l’amico Syd.

Parallelamente, brani come“Welcome to the Machine” ,“Have a Cigar” danno invece voce alla rabbia verso gli avidi manager e discografici, che rubano i sogni degli artisti per trasformarli in profitto. Una critica spaventosamente attuale che, ancora oggi, scuote il nostro panorama musicale.

La sperimentazione musicale dei Pink Floyd è evidente anche in “Wine Glasses”, dove la band crea un effetto sonoro cristallino, partendo dall’uso di semplici oggetti domestici (bicchieri di cristallo sfregati), una tecnica poi impiegata nell’introduzione di “Shine On You Crazy Diamond (Part I)”.

Insomma, questo nient’altro è che un disco visionario e immortale, che trasuda verità; un’opera capace di segnare sia la storia del rock, che dell’intera cultura musicale contemporanea, e che oggi meriterebbe non solo la vetta delle classifiche, ma di essere lanciato nello spazio.