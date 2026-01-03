43 anni di “Billie Jean”: quando l’ossessione ti incorona Re del Pop

“Billie Jean”, il capolavoro assoluto di Michael Jackson, compie oggi 43 anni, riconfermandosi un pilastro della musica contemporanea di tutti i tempi.

Scritto interamente da Michael Jackson e prodotto dal leggendario Quincy Jones, il brano fu pubblicato il 3 gennaio 1983 come secondo singolo dell’album più venduto della storia: “Thriller” (oltre 47 milioni di copie vendute). Con una linea di basso diventata iconica e un mix perfetto di Pop, R&B e Funk, la canzone ha ridefinito i canoni della produzione musicale, riconfermandosi un caposaldo che oggi compie 43 anni dalla sua prima pubblicazione.

In questi oltre quattro decenni, “Billie Jean” ha segnato un’epoca a suon di record: è rimasta in prima posizione nella Billboard Hot 100 per sette settimane di fila ed è diventata Disco di Diamante negli USA. Un gradino sempre più alto verso l’incoronazione a Re del Pop, abbattendo anche le barriere razziali nell’industria televisiva, con il primo videoclip di un artista afroamericano ad entrare in alta rotazione su MTV a passo di “Moonwalk”.

Tutti la balliamo e cantiamo, ma quanti ne conoscono davvero la storia?

Tutto ebbe inizio nel 1981, durante un tour con i Jackson 5, quando una donna cominciò a perseguitare Michael Jackson. Con lettere minatorie, lo accusava di avere una relazione segreta, di averla messa incinta e di non voler riconoscere la paternità del figlio. Quella donna ossessionata, si chiamava proprio Billie Jean, ignara che da lì a poco sarebbe diventata la stalker più famosa del mondo. L’incubo degenerò quando Michael ricevette un pacco agghiacciante contenente una pistola e una lettera, che lo esortavano a suicidarsi in un giorno e a un orario precisi. La donna prometteva che, dopo aver ucciso il bambino, si sarebbe tolta la vita anche lei per permettere a tutti e tre di ricongiungersi in una “prossima vita”. Jackson rimase profondamente scosso da questa vicenda e dopo aver negato queste false accuse, decise di partire proprio da quell’esperienza inquietante per dar vita a qualcosa di grande.

“Non c’è mai stata una vera Billie Jean. La ragazza nella canzone è un insieme di persone che hanno perseguitato i miei fratelli nel corso degli anni”.

Con queste parole, l’artista chiarì che il pezzo non si riferiva solo a quella ragazza, ma a tutte le groupie e le fan sfegatate che ogni tanto sbucavano, perseguitando lui e i suoi fratelli con relazioni segrete mai esistite. È così che Michael Jackson è riuscito a trasformare un profondo trauma personale in un successo planetario senza precedenti.

La folle corsa tra fiamme e genialità

Ma come nacque davvero “Billie Jean”? L’ispirazione arrivò un giorno per caso, mentre Michael era al volante della sua auto: ritmo e armonie iniziarono a risuonargli nella testa. All’improvviso, l’auto però ebbe un guasto, dal cofano iniziò a uscire fumo, seguito da fiamme. Michael, tuttavia, era talmente immerso nel processo creativo da non accorgersi minimamente del pericolo. Solamente grazie all’intervento di un motociclista, riuscì a scendere dal veicolo appena in tempo. La cosa più sorprendente è che, una volta in salvo, Michael non apparve affatto scosso dall’incidente; al contrario, la sua mente continuava a pensare a quella melodia. Appena rientrato a casa, si mise subito al lavoro per ricreare quel “giro di basso perfetto”. Anni dopo, avrebbe descritto quel brano come un qualcosa di “magico”, tanto da averlo completamente posseduto.

Quincy Jones non la voleva, il mondo sì: la scommessa chiamata “Billie Jean”

Inizialmente, la demo non convinse il produttore Quincy Jones, che propose di cambiare il titolo in “Not My Lover” e di accorciare drasticamente l’introduzione, perché secondo lui mezzo secondo di basso era troppo e per le radio non avrebbe mai funzionato. Michael, tuttavia, andò dritto per la sua strada: era convinto che il segreto per far ballare la gente stesse proprio lì, in quei 30 secondi iniziali di basso che tallonavano il drum di batteria e i sintetizzatori. Quell’equilibrio magnetico tra linea di basso, archi e chitarre, unito a quel ritmo preciso e incisivo, funzionavano come un gancio sonoro a sé stante. È proprio questo il motivo per cui il brano suona attuale anche dopo decenni, venendo considerato da molti come la più grande canzone pop di tutti i tempi.

“Billie Jean is not my lover… the kid is not my son”

Quel grido di difesa – “Non è mio figlio” – è diventato il ritornello che ha cambiato la storia della musica. Possiamo dunque affermare che, senza l’ossessione di quella donna e l’intuizione geniale dell’artista, “Billie Jean” non solo non sarebbe mai nata, ma non sarebbe mai diventata l’icona mondiale che è oggi.