«Tempo di vinile e demoni: la colonna sonora come motore narrativo di Stranger Things»

Ora che Stranger Things ha chiuso definitivamente il portale sull’Upside Down, resta il silenzio dopo l’ultima nota: quello spazio sospeso in cui una serie smette di essere solo intrattenimento e diventa memoria collettiva. Cinque stagioni dopo, ciò che rimane non è soltanto una galleria di mostri, biciclette e lucine natalizie, ma un patrimonio sonoro che ha ridefinito il rapporto tra musica pop, rock e racconto seriale. Stranger Things ha usato le canzoni come si usano i simboli: non per decorare, ma per incidere. Musica come vettore di emozioni, bussola temporale e specchio psicologico dei personaggi. Ogni brano scelto è stato un atto narrativo, un colpo emotivo preciso, capace di trasformare hit dimenticate in inni generazionali e di restituire alla musica il suo ruolo più antico: quello di guida, di rifugio, di salvezza. Se la serie dei Duffer Brothers si è guadagnata un posto nel pantheon dell’immaginario televisivo moderno, gran parte del merito va alla sua colonna sonora — un mosaico di hit anni Ottanta, needle drops calibrati con perfezione millimetrica e un tessuto di synth originali di Kyle Dixon e Michael Stein che incornicia ogni dimensione narrativa con tessiture analogiche dal sapore retrò ma visceralmente contemporanee. È da qui che vale la pena ripartire, riascoltando una colonna sonora che ha saputo raccontare l’orrore, l’amicizia e la perdita meglio di molte parole.

Tra i brani più cruciali che la serie ha saputo trasformare in veri protagonisti figurano:

“Running Up That Hill (A Deal With God)” – Kate Bush

Il brano di Kate Bush è forse l’esempio più potente di come Stranger Things sappia usare la musica come forza emotiva intrinseca. Nella quarta stagione la canzone diventa l’ancora psicologica di Max Mayfield: la sua corsa attraverso il terrore di Vecna è scandita dalle linee sognanti della Bush, che con il suo testo sul desiderio di «scambiare i nostri posti» rispecchia l’angoscia di un’adolescente che sfida l’ignoto per sopravvivere. Il risultato? Un ritorno planetario nei gironi delle classifiche musicali e una riscoperta generazionale del brano, ora simbolo di resilienza e malinconia catartica.

“Should I Stay or Should I Go” – The Clash

Questa hit punk di Joe Strummer diventa nell’episodio pilota un ponte narrativo tra Hawkins e il Sottosopra. La madre di Will, Joyce, usa il brano come segnale; Will lo percepisce da dentro l’altra dimensione. Il testo stesso — indeciso, sospeso tra restare e fuggire — è quasi un commentario lirico alla sua condizione esistenziale. Non è solo nostalgia: è la prima volta in cui lo spettatore percepisce la musica come filo narrativo attivo.

“The NeverEnding Story” – Limahl

Sospesa tra ironia e tenerezza, la performance di Dustin e Suzie nel cantare questo tema pop anni ’80 nella terza stagione è un’ode al romanticismo nerd. È un momento di leggerezza che spezza la tensione drammatica, ma lo fa stringendo i personaggi e gli spettatori in un abbraccio collettivo di memoria culturale: non citazioni casuali, ma ponti affettivi tra mondi narrativi diversi.

“Purple Rain” e “When Doves Cry” – Prince

Nella conclusione della serie, Stranger Things raggiunge un livello di ambizione sonora raro nella TV moderna: l’uso di due classici di Prince — Purple Rain e When Doves Cry — in sequenze chiave della stagione 5 non è solo un atto di licenza musicale, ma un’affermazione di pathos narrativo che trasforma i momenti più drammatici in un’esperienza epica e indimenticabile.

“Every Breath You Take” & altri classici ’80

La supervisione musicale di Nora Felder ha portato Every Breath You Take dei The Police come accompagnamento al ballo scolastico di Hawkins, trasformando un classico romantico in un tappeto di inquietudine, mentre altri brani come Upside Down di Diana Ross o I Think We’re Alone Now di Tiffany — quest’ultimo usato in maniera surreale nella stagione 5 — testimoniano la varietà con cui vengono impiegati pezzi popolari per tonalità diverse: nostalgia, ironia, inquietudine o celebrazione adolescenziale.

Eddie Munson, Metallica e Iron Maiden: il metal come identità e sacrificio

Qua vale la pena spendere due parole in piú. Eddie Munson è il personaggio in cui Stranger Things smette di usare il metal come semplice colore d’epoca e inizia a trattarlo come linguaggio identitario. Non è un accessorio, non è una strizzata d’occhio al pubblico rock: è una dichiarazione politica, culturale e generazionale. Eddie è metal perché il metal, negli anni Ottanta, era il rifugio naturale degli esclusi, dei fraintesi, dei bersagli perfetti del satanic panic. Il momento più iconico arriva nell’episodio finale della quarta stagione, quando Eddie imbraccia la chitarra nel Sottosopra e attacca “Master of Puppets” dei Metallica. Non è una scelta casuale né puramente spettacolare: il brano parla di controllo, dipendenza, manipolazione, ed è la colonna sonora perfetta per una dimensione che divora e domina. È il metal come ultimo atto di resistenza, suonato a volume massimo sapendo che non ci sarà un bis. In quel momento Eddie diventa un eroe tragico, e il metal smette definitivamente di essere sottofondo per diventare azione narrativa. Ma è nel vero finale di stagione che il discorso si chiude con ancora maggiore lucidità. Durante la cerimonia di diploma, mentre Dustin rende omaggio alla memoria di Eddie e rivendica pubblicamente la sua diversità, parte “The Trooper” degli Iron Maiden. Non c’è bisogno di mostrarlo: basta farlo suonare. The Trooper è guerra, sacrificio, corsa verso una morte annunciata. È il punto di contatto definitivo tra Eddie Munson e l’immaginario della NWOBHM che lo ha formato. La scelta degli Iron Maiden è simbolica e chirurgica. ‘’The Trooper’’, tratto da Piece of Mind (1983), è lo stesso universo sonoro che campeggiava sui poster nella stanza di Eddie. Se Master of Puppets rappresenta l’atto eroico, The ‘’Trooper’’ è la consapevolezza del prezzo da pagare. Non c’è trionfo, solo dignità. Non c’è redenzione pubblica, ma memoria. Con Eddie Munson, Stranger Things compie un’operazione rara: restituisce al metal la sua funzione originaria. Non musica del male, ma musica dei marginali. Non rumore, ma identità. E nel momento in cui ‘’The Trooper’’ risuona mentre il mondo torna “normale”, è chiaro che qualcosa, sotto la superficie di Hawkins, continuerà a combattere.

Ciò che rende Stranger Things un caso di studio unico nella cultura pop contemporanea è la consapevolezza con cui ogni brano non fuoriesce mai dalla narrazione. Qui la musica non commenta: narra, connette, rivela e trasforma, agisce come un meccanismo di sopravvivenza psichica. Non è nostalgia fine a sé stessa, ma un dispositivo emotivo che ancora i personaggi — e lo spettatore — a qualcosa di riconoscibile quando il mondo diventa incomprensibile. Le canzoni funzionano come marcatori identitari: tengono insieme memoria, trauma e desiderio di appartenenza. Max che corre verso la vita, Will che comunica attraverso una radio, Eddie che sfida la paura con il volume al massimo: sono tutti esempi di come il suono diventi un argine contro la dissoluzione dell’io. In questo senso, Stranger Things racconta una verità universale e profondamente umana: nei momenti di crisi, la musica non consola soltanto, ma struttura il caos, dà forma all’angoscia e permette di attraversarla. È per questo che, una volta spenta la serie, quelle canzoni continuano a risuonare. Perché non appartengono più solo a Hawkins o agli anni Ottanta, ma a quella parte fragile di noi che cerca, nel rumore giusto, un modo per restare a galla.