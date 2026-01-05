Quarant’anni senza Phil Lynott, voce e anima dei Thin Lizzy

Il 4 gennaio di esattamente quarant’anni fa moriva prematuramente Phil Lynott, fondatore dell’iconico gruppo Thin Lizzy, del quale lui stesso rimane l’immagine simbolo.

Se oggi come oggi esistono, nascono e continuano e vivere band rock e metal lo dobbiamo proprio alla mente eccezionale di Phil che, in un’epoca così lontana, ha saputo disegnare una linea musicale ancora oggi estremamente contemporanea. Anima ribelle ma estremamente sensibile, conobbe neanche troppo presto la dissolutezza del background musicale anni ’70/80 fatta di eccessi e zone di profonda ombra che alla fine, insieme a molto altri musicisti, lo hanno fatto scomparire consacrandolo, allo stesso tempo, a vera e propria leggenda della musica.



Se a livello di ascolti ho incrociato i Thin Lizzy attraverso band heavy metal come Iron Maiden, Metallica, Motley Crue (e potrei scrivere righe e righe di band nate grazie alle idee di Phil), la figura e la sua aurea sono state colonna portante di un viaggio a Dublino che, a distanza di quarant’anni, conserva non solo le sue spoglie, ma anche moltissimi suoi cimeli.

Per quanto Temple Bar sia un quartiere ormai molto turistico e molto poco irlandese, al suo interno è possibile visitare l’Irish Rock ‘n’ Roll Museum Experience, un luogo magico ancora vivo ed utilizzato in quanto vero e proprio studio di registrazione.

Si tratta di un vero e proprio viaggio all’interno della cultura rock/pop irlandese dove sono esposti vinili, strumenti, locandine storiche e memorabilia di tutti coloro che hanno dato un suono netto e deciso a Dublino e a tutta l’Irlanda. All’interno sono nate band come gli U2, vi hanno registrato i Cranberries e persino Eminem, e molti altri artisti che hanno scelto apposta questa realtà per incidere parte della loro carriera.

L’importanza di questo luogo è dato dal fatto che l’accesso al museo permette di visitare e toccare con mano una parte dell’eredità lasciata da Phil Lynott. Sua madre Philomena Lynott infatti, ha voluto preservare la memoria del figlio regalando alla città vestiti, strumenti ed impianti musicali affinché non si smettesse mai di suonare e far suonare le sue composizioni, che sono custodite all’ultimo piano, dove si può trovare una ricostruzione con memorabilia che hanno fatto parte della vita dell’artista.

Se volete armarvi di una chitarra acustica ed andare a suonare The Boys are Back in Town in onore di Phil e Philomena, li potete trovare ad Howth, un paesino di pescatori appena fuori Dublino, in mezzo al verde di un paesaggio bucolico e discreto, che accoglie e sorride le persone che passano di lì proprio come hanno fatto i Thin Lizzy con la loro musica.

La cosa migliore da fare quindi è prenotare un weekend a Dublino, bere una Guinness (o anche più di una), comprare il vinile di Jailbreak e andare alla scoperta di questo grande artista che ci ha fatto viaggiare attraverso la sua musica.

Foto copertina: Harry Potts/Creative Commons

Foto articolo: Mairo Cinquetti