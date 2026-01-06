Marsiglia accoglie con un vento freddo e un cielo basso, ma basta scendere verso i quartieri centrali per capire che qualcosa si muove. La scena musicale underground di Marsiglia vive di club, band che crescono insieme e concerti che nascono dal basso. Il 2 gennaio, al Le Molotov, questa energia ha preso forma concreta in una serata capace di mettere in dialogo passato, presente e futuro della musica alternativa locale.



Le Molotov: il luogo giusto per iniziare l’anno

Entrare al Le Molotov significa entrare in un microcosmo che vive di prossimità: il palco è vicino, il pubblico è parte dello show, non esistono vere separazioni. È uno di quei posti in cui i concerti non si guardano soltanto, si vivono. La serata del 2 gennaio non aveva l’aria dell’evento costruito, ma piuttosto quella di un ritrovo tra amici, quasi necessario, per chi gravita intorno alla scena underground marsigliese.

Moonball: Parallel Frame e il bisogno di cambiare prospettiva

I Moonball sono stati il fulcro della serata, con un release party che ha celebrato l’uscita di Parallel Frame, un EP che racconta molto bene lo spirito del progetto. In formazione troviamo Nicolas Exposito, chitarrista dei Landmvrks, qui anche alla voce, e Kevin D’Agostino alla batteria, anch’egli membro dei Landmvrks.

Sul palco, però, Moonball è tutt’altro che un “side project”. C’è la volontà chiara di esplorare territori diversi: il grunge, l’alternative rock, una scrittura più istintiva e meno incasellata. I brani di Parallel Frame funzionano dal vivo perché sembrano pensati proprio per questo contesto: suoni sporchi, dinamiche che salgono e scendono, momenti più introspettivi che convivono con esplosioni rumorose. Il pubblico ascolta, si muove, si lascia coinvolgere.

Sedona Hardcore: un inizio senza filtri

C’è sempre qualcosa di speciale nel vedere una band alla sua prima esibizione live, e i Sedona Hardcore hanno portato sul palco proprio questa sensazione di inizio. Pochi brani, nessuna sovrastruttura, solo l’urgenza di suonare e presentarsi. Tra i membri spicca Florent Salfati, noto come cantante dei Landmvrks, che in questo progetto imbraccia la chitarra, lasciando la voce a Aurélien Mariat (nome già noto nella scena metalcore francese).

Il risultato è un hardcore diretto, compatto, che non cerca di stupire ma di colpire. Si percepisce che il progetto è ancora in fase di costruzione, ma è proprio questo a renderlo interessante: c’è spazio per crescere, per evolversi, per trovare una direzione precisa. Il debutto è convincente e lascia la sensazione di trovarsi davanti a qualcosa che non è destinato a restare fermo.

Towel: quando il corpo prende il controllo

I Towel riportano la serata su un piano più fisico. Il loro metalcore è potente, energico, costruito per far muovere il pubblico. Il suono è compatto, la resa dal vivo è solida, e la risposta della sala è immediata. Qui non c’è spazio per distrazioni: il concerto diventa uno sfogo collettivo, fatto di movimento, sudore e impatto sonoro. Una performance che dimostra quanto la band sia a suo agio sul palco. Segnatevi questo nome.

Claque e Otherwhere: due modi di scavare a fondo

A completare la line-up ci pensano Claque e Otherwhere, due progetti diversi ma accomunati da un approccio sincero.

I Claque portano con sé richiami all’hardcore punk, con un sound nervoso e diretto, capace di mantenere alta la tensione. È una musica che non cerca compromessi e che vive di immediatezza.

Gli Otherwhere, invece, rallentano i tempi e scuriscono l’atmosfera. Il loro sound più doom e sludge crea un contrasto netto con il resto della serata, avvolgendo la sala in un peso sonoro che chiude il cerchio in modo quasi ipnotico.

Marsiglia: una scena che sta prendendo forma

Uscendo dal Le Molotov, la sensazione è chiara: a Marsiglia qualcosa si sta muovendo davvero. Non si tratta solo della presenza di musicisti già affermati che danno vita a nuovi progetti, ma di una rete che si sta consolidando. Band che condividono membri, palchi, pubblico. Progetti che nascono dal bisogno di esprimersi in modo diverso, senza ripetersi.

Questa serata non è stata un episodio isolato, ma un segnale. Marsiglia non sta semplicemente seguendo una tendenza: sta costruendo una scena con una propria identità, fatta di contaminazioni, sperimentazione e attitudine live. E se il 2026 è iniziato così, è difficile non pensare che questo porto del sud della Francia abbia ancora molto da raccontare e, soprattutto, da far sentire.