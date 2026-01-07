Buckethead: 750 album e un secchio in testa

Dove la musica non finisce mai e i record vengono infranti con la tranquillità di chi si prepara un toast

Dimenticate i cantautori che impiegano cinque anni per sfornare un disco. Mettete da parte le rockstar che annunciano il “ritorno discografico” come fosse il Giorno del Giudizio. Sedetevi, rilassatevi e provate a immaginare un uomo mascherato, alto due metri, con un secchio di KFC sulla testa.

Quest’uomo — o robot, o entità — si chiama Buckethead. Ed è probabilmente l’artista più prolifico che la storia della musica abbia mai partorito. Non “uno dei più”. Il più.

I numeri che non stanno in piedi

Non parliamo di demo registrate in un garage e dimenticate su Soundcloud. Parliamo di pubblicazioni ufficiali. La cifra attuale ha sfondato quota 750 album: centinaia di Pikes (studio e live), album tradizionali, collaborazioni con mezzo mondo del rock.

Settecentocinquanta album!

Per fare un confronto che fa impallidire i dinosauri del rock: questo chitarrista ha pubblicato, da solo, più album di Led Zeppelin, Pink Floyd, Metallica e Rolling Stones messi insieme. Con gli AC/DC come contorno. Se la musica fosse una maratona, Buckethead l’avrebbe già corsa tre volte mentre gli altri si allacciano ancora le scarpe. E sta già ripartendo per il quarto giro.

La fabbrica che non si ferma mai

Come è possibile produrre musica a questo ritmo? L’unico modo è accettare che Buckethead non concepisca la creazione come un “progetto”. La musica per lui è un flusso vitale ininterrotto. Come respirare. Come bere un bicchier d’acqua. Solo che invece di posare il bicchiere, registra un album.

Non perde tempo a litigare con le etichette per la copertina perfetta. Non pianifica campagne marketing estenuanti. Non fa interviste (quasi mai). Lui registra e rilascia. Fine. Il cuore pulsante di questo delirio produttivo è la serie “Buckethead Pikes”. Non sono semplici EP o raccolte di scarti di studio. Sono opere complete, mini-album della durata quasi chirurgica di 30 minuti, interamente strumentali, numerati come fumetti.

In questa serie, Buckethead esplora ogni angolo dello scibile sonoro: passa dal metal progressivo al funk più acido, dall’ambient inquietante alle ballate acustiche, tutto nel giro di una settimana. È l’incarnazione del principio “Don’t Stop the Music” portato a un livello quasi patologico.

L’eccentrico con le mani d’oro

La cosa più singolare è che l’immagine teatrale — la maschera bianca, il secchio in testa, i nunchaku sul palco — non serve a nascondere una mancanza di sostanza. Al contrario. Buckethead è un mostro tecnico.

Allievo di Paul Gilbert, è considerato uno dei chitarristi più dotati al mondo. La sua velocità e precisione lo collocano di diritto tra i leggendari shredder. Ma oltre alle dita fulminee, c’è il suo marchio di fabbrica tecnologico: il killswitch. Quel tastino rosso sulla sua Gibson bianca che preme ritmicamente per mozzare il suono, creando effetti staccati e ritmi robotici che nessun altro umano riesce a replicare con quella naturalezza.

La sua carriera parla chiaro: ha collaborato con Bootsy Collins ed è stato il chitarrista solista dei Guns N’ Roses durante gli anni più caotici della band. Quelli di Chinese Democracy, per intenderci: un disco che ha impiegato quattordici anni a uscire mentre Buckethead, nello stesso arco di tempo, ne sfornava duecento. La maschera serve solo a separare l’uomo (il timidissimo Brian Patrick Carroll) dall’artista. Non cerca la celebrità da tabloid. Vuole solo che la sua chitarra parli per lui. E cazzo se parla.

Qualità vs quantità

Ora, la domanda sorge spontanea: con oltre 750 pubblicazioni, può essere tutto un capolavoro? Ovviamente no. E qui sta il bello.

La discografia di Buckethead è un parco giochi gigantesco e caotico. Troverete album che vi lasceranno a bocca aperta per genialità e inventiva (Colma, Electric Tears, Crime Slunk Scene). E altri che sembreranno lunghe improvvisazioni, esperimenti concettuali o colonne sonore per film che esistono solo nella sua mente labirintica. Molti dei suoi lavori più intimi sono nati come elaborazione di lutti profondi, trasformando il dolore in fiumi di note.

In un’epoca in cui gli algoritmi ci spingono sempre verso i soliti vicoli musicali rassicuranti, la sua produzione massiccia è un invito al vagabondaggio sonoro. Ti costringe a scavare, a cercare l’oro in mezzo alla terra. E quando trovi quella pepita perfetta — quel riff che ti scuote, quella melodia che ti incanta — sai che è tua. Un piccolo segreto condiviso con l’artista più incompreso e produttivo del pianeta.

Da dove iniziare (se hai il coraggio)

Per chi vuole addentrarsi nel labirinto senza perdersi, ecco la mappa di sopravvivenza:

Per il Buckethead melodico: Electric Tears – Chitarra acustica, emozioni pure, zero maschere sonore.

Electric Tears – Chitarra acustica, emozioni pure, zero maschere sonore. Per quello sperimentale: Colma – Il disco che ha dimostrato che sotto il secchio c’è un compositore vero.

Colma – Il disco che ha dimostrato che sotto il secchio c’è un compositore vero. Per il metal devastante: Crime Slunk Scene – Qui trovate “Jordan”, un bignami di tecnica, potenza e uso folle del killswitch.

Crime Slunk Scene – Qui trovate “Jordan”, un bignami di tecnica, potenza e uso folle del killswitch. Per i coraggiosi: Un Pike a caso dalla serie numerata. Chiudete gli occhi, scegliete un numero tra 1 e 650, premete play. Buona fortuna.

Il contatore non aspetta nessuno

Buckethead è un monumento alla costanza creativa ossessiva. Non importa quanti dischi abbia pubblicato finora. Conta che non smetta mai di farlo. E se ora vi sentite in colpa per non aver ancora finito quel progetto che avete nel cassetto da mesi, ricordate: là fuori c’è un tizio col secchio in testa che ne ha appena pubblicato un altro.

Mentre voi leggete questo articolo, probabilmente ne sta registrando uno nuovo. Il contatore non aspetta nessuno. E Buckethead non si ferma mai.

Paolo Pala (@musiksb)