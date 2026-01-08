L’otto gennaio è una data che, per chi ha amato David, non è mai stata solo un compleanno. È un confine. Nel 2026 sono passati dieci anni esatti da quel venerdì mattina in cui Blackstar atterrò nelle nostre vite, appena due giorni prima che lui scivolasse via, lasciandoci con un disco tra le mani che sembrava ancora caldo di stampa, ma già pesantissimo di significati.

C’è un’ironia sottile nel pensare a come gira il mondo della musica oggi. Mentre le radio si riempiono dei soliti ritornelli natalizi, una macchina che macina royalties miliardarie tra un campanellino e l’altro, Bowie ha scelto di andarsene con un sussurro jazz, oscuro e bellissimo. Mentre il mercato celebrava l’ovvio, lui celebrava l’ignoto.

Ma Blackstar non è solo un testamento sonoro; è un oggetto magico. Chi possiede quel vinile lo sa. Non è solo plastica nera, è una mappa. Chi oggi lo cerca sui vari mercatini on-line sa anche a quali cifre non banali viene venduto.

Su Reddit e sui vari forum, dieci anni fa si sprecavano le prove e le ipotesi, scatenando una caccia all’easter egg: prendete la copertina, quel grande vuoto a forma di stella. Se la esponete alla luce solare diretta, accade il miracolo: emerge una costellazione. È come se David avesse trovato il modo di parlarci ancora attraverso i fotoni, un ultimo trucco da vecchio mago che non voleva lasciarci al buio. E se aprite il gatefold e guardate le stelle stampate sull’acetato contro la luce, vi ritrovate immersi in una galassia privata, un piccolo universo domestico che brilla solo per voi. Il Duca Bianco ci aveva già abituato ad album incredibili, ma questo ha anche un sapore decisamente diverso.

C’è qualcosa di profondamente umano in questa ricerca di segreti. Sapere che l’etichetta del lato A, girando sul piatto, si allinea perfettamente al taglio della copertina per formare un simbolo. O che nel runout groove, quel solco finale dove la puntina gracchia prima di fermarsi, qualcuno ha inciso piccoli messaggi quasi invisibili. “Nothing matters“. Oppure codici Morse che sussurrano “End”.

Il genio dietro questa operazione grafica fu Jonathan Barnbrook, uno dei designer britannici più influenti della sua generazione, noto per il suo stile concettuale e spesso provocatorio. Il suo legame con Bowie era iniziato con l’album Heathen (2002) ed culminò nella creazione dell’identità visiva di Blackstar. Barnbrook ha trasformato il packaging del disco in un’estensione narrativa della musica: eliminando il volto di Bowie dalla copertina per la prima volta nella storia e sostituendolo con un simbolo, ha creato un oggetto esoterico pieno di messaggi nascosti e “easter egg” fisici che i fan continuano a scoprire ancora oggi.

Per il progetto di Blackstar, Barnbrook non si è limitato al design, ma ha utilizzato il linguaggio dei segni. Il carattere tipografico principale utilizzato per i titoli è il Dot Matrix, che richiama l’estetica dei terminali digitali e delle comunicazioni spaziali.

L’elemento più iconico è però l’uso dei frammenti di stella nella parte inferiore della copertina: ogni pezzo di stella non è casuale, ma è un glifo stilizzato che compone visivamente la parola B-O-W-I-E. È un alfabeto segreto che trasforma il nome dell’artista in una costellazione astratta, rendendo l’identità di David non più una figura umana, ma un codice eterno impresso nella materia.

Leggere quelle micro-stampe, magari con una lente d’ingrandimento, ti fa sentire parte di un club esclusivo, ma anche terribilmente solo, perché capisci quanto amore e quanta cura abbia messo nel dirci addio. Ha trasformato un addio in una caccia al tesoro.

In un’epoca in cui consumiamo musica come se fosse fast food, in cui tutto è quantificabile in stream e percentuali di guadagno durante le feste, Bowie ci ha regalato un oggetto che richiede tempo. Richiede di stare fermi, di guardare la luce che cambia, di sovrapporre il disco alla copertina per veder apparire quella figura stilizzata: un angelo, o forse solo l’ombra di un uomo che ha smesso di essere un corpo per diventare puro suono.

Bowie è stato il primo a capire che l’identità non è una prigione, ma un costume da cambiare. Ha anticipato tutto: il digitale, la fusione dei generi, il modo in cui oggi percepiamo noi stessi. Ma alla fine, oltre i personaggi e le rivoluzioni, resta la sensazione di quel venerdì di dieci anni fa. La sensazione di un amico che ti fa un regalo complicato perché sa che sei l’unico che può capirlo davvero.