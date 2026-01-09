LEPROUS – le band di supporto delle date di Padova e Roma

I LEPROUS saranno in concerto in Italia tra poche settimane. Gli show si terranno domenica 25 gennaio 2026 alla Hall di Padova e il 4 febbraio 2026 all’Orion di Roma.

In apertura di serata saliranno sul palco IHLO e CRYSTAL HORIZON.

La band dichiara:

“Noi LEPROUS amiamo dare risalto e visibilità a nuova musica, quindi per il nostro prossimo tour europeo siamo felicissimi di invitare due band che ci entusiasmano molto. Come gruppo di supporto principale avremo le stelle nascenti britanniche IHLO, che stanno riscuotendo grandi consensi per il loro nuovo album ‘Legacy‘. In apertura, invece, avremo i CRYSTAL HORIZON, una nuovissima band norvegese che terrà il suo primissimo tour proprio insieme a noi. Assicuratevi subito i biglietti per il tour europeo che partirà il 23 gennaio 2026. Non mancate: leprous.net/tours”.

Dettagli

LEPROUS

+ IHLO

+ CRYSTAL HORIZON

25 gennaio 2026 – Padova, Hall

4 febbraio 2026 – Roma, Orion

Biglietti disponibili su Vivaticket