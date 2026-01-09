Comunicati stampa
LEPROUS – le band di supporto delle date di Padova e Roma
I LEPROUS saranno in concerto in Italia tra poche settimane. Gli show si terranno domenica 25 gennaio 2026 alla Hall di Padova e il 4 febbraio 2026 all’Orion di Roma.
In apertura di serata saliranno sul palco IHLO e CRYSTAL HORIZON.
La band dichiara:
- “Noi LEPROUS amiamo dare risalto e visibilità a nuova musica, quindi per il nostro prossimo tour europeo siamo felicissimi di invitare due band che ci entusiasmano molto. Come gruppo di supporto principale avremo le stelle nascenti britanniche IHLO, che stanno riscuotendo grandi consensi per il loro nuovo album ‘Legacy‘. In apertura, invece, avremo i CRYSTAL HORIZON, una nuovissima band norvegese che terrà il suo primissimo tour proprio insieme a noi. Assicuratevi subito i biglietti per il tour europeo che partirà il 23 gennaio 2026. Non mancate: leprous.net/tours”.
Dettagli
LEPROUS
+ IHLO
+ CRYSTAL HORIZON
25 gennaio 2026 – Padova, Hall
4 febbraio 2026 – Roma, Orion
Biglietti disponibili su Vivaticket
Continue Reading
Comunicati stampa7 ore ago
Within Temptation & Smash Into Pieces pubblicano il nuovo singolo “Somebody Like You”
Comunicati stampa8 ore ago
ULTIMO – “Aquario” è il suo nuovo singolo
Comunicati stampa8 ore ago
BLUE – fuori il nuovo album “Reflections”
Comunicati stampa8 ore ago
SLEEP THEORY – confermati al Rock in Roma 2026 di spalla a The Offspring
Comunicati stampa8 ore ago
LEPROUS – le band di supporto delle date di Padova e Roma
Editoriali10 mesi ago
Soldi – Chi sono i cantanti più ricchi al mondo?
Comunicati stampa7 mesi ago
IMAGINE DRAGONS – a Padova il 18 e 19 giugno [tutte le info utili]
Editoriali9 mesi ago
Gus G. – L’intervista esclusiva: quando la chitarra parla all’anima
Editoriali9 mesi ago
Anna Pepe: Il Rap che Parla alle Giovani Generazioni
Comunicati stampa7 mesi ago