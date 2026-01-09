ULTIMO – “Aquario” è il suo nuovo singolo

Fuori oggi, venerdì 9 gennaio, in radio e in digitale ACQUARIO, il nuovo singolo di ULTIMO, sotto etichetta indipendente Ultimo Records, distribuito da Believe, accompagnato dal nuovo videoclip diretto da YouNuts!

Il titolo fa da eco all’indizio che il cantautore romano aveva voluto dare ai suoi fan che hanno acquistato ULTIMO LIVE STADI 2025, all’interno del quale si trovava un cartoncino lenticolare in cui si alternavano il simbolo dell’infinito e quello del segno zodiacale dell’acquario.

Il brano, in cui la penna del cantautore batte a tempo di un breakbeat, accende un faro su quello che si appresta ad essere l’anno più importante della carriera di ULTIMO.

Cresce infatti l’attesa del grande evento live ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE, previsto per il 4 LUGLIO a ROMA – TOR VERGATA, che con un sold-out di 250.000 biglietti venduti in sole 3 ore entrerà nella storia della musica italiana come il concerto più grande di sempre.

La Generazione Ultimo è pronta a radunarsi nel giorno che segnerà la celebrazione della propria unione, il percorso fatto in questi anni, la tempra di un artista che ha sempre creduto in ciò che non sembrava possibile. Una favola che è entrata nella storia e che è andata oltre, con le sue sole forze, con il talento, con la musica nelle ossa, dalla parte degli Ultimi per essere primi, per sempre.

La release di ACQUARIO arriva a poco più di un mese dall’uscita del secondo live album ULTIMO LIVE STADI 2025, che seguendo la scia di ULTIMO LIVE STADI 2024 ha debuttato al n.1 della classifica Top Album, a distanza di 6 anni dall’ultimo album di un artista italiano a raggiungere il primo posto tra i dischi più venduti nella settimana di uscita.

Un risultato che si aggiunge ai numeri già straordinari dell’artista: ULTIMO, classe 1996, a soli 29 anni vanta 42 stadi incisi a fuoco nel suo palmarès, per un totale di biglietti venduti in carriera di oltre 2 milioni, senza contare i 6 album inediti e 2 live album,che dal 2017 ad oggi gli sono valsi 85 dischi di platino, 18 dischi d’oro, per un totale di oltre 7 milioni di copie vendute, con oltre 3,5 miliardi di streaming su Spotify.

ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE è prodotto e organizzato da Vivo Concerti e sarà realizzato grazie alla collaborazione con l’Amministrazione di Roma Capitale guidata dal Sindaco Roberto Gualtieri e l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda.