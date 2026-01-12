Gallery
Franco126, le foto del concerto a Roma
Franco126 apre il “Futuri possibili – Club Tour 2026” a Roma confermando il proprio ruolo di cantautore centrale della nuova scena italiana, capace di trasformare un concerto in un racconto coerente con il percorso degli ultimi anni. Il live del 9 gennaio all’Atlantico segna l’inizio di una serie di date nei club che riportano la sua musica in uno spazio più raccolto, in linea con il taglio narrativo e urbano delle nuove canzoni.
Sul palco emerge una scrittura che continua a lavorare per immagini semplici e riconoscibili, fatta di appartamenti, notti lunghe, relazioni che si sfilacciano sullo sfondo della città. La voce rimane al centro del mix, sostenuta da arrangiamenti che riprendono la linea seguita in studio, tra innesti elettronici misurati e una base ritmica che mantiene un andamento costante, più da club che da arena.
Scopri le foto del concerto di Franco126 a Roma, oppure sfoglia la gallery qui sotto:
Foto di Chiara Lucarelli