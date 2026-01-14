Dave Grohl: il fratello maggiore di cui il rock aveva bisogno

C’è un paradosso vivente che compie gli anni oggi. Ma non aspettatevi il solito tributo alla “rockstar più simpatica del mondo”. Quella è una narrativa per i tabloid.

La verità è che Dave Grohl è il centralinista del rock’n’roll moderno. L’hub. Il nodo. Quello che tiene insieme una rete che collega i Nirvana ai Queens of the Stone Age, Paul McCartney a Lemmy Kilmister, il grunge al desert rock, passando per il metal e il pop senza perdere un colpo. E lo fa da trentacinque anni senza fermarsi mai.

L’uomo che ha guardato l’abisso (due volte)

Ma Grohl non è un robot del business. È un uomo che ha guardato l’abisso negli occhi due volte.

Ha visto spegnersi la luce di Kurt Cobain il 5 aprile 1994, mentre il mondo gli crollava addosso. Aveva 25 anni. Era il batterista della band più importante del pianeta. E all’improvviso non c’era più niente.

Ha dovuto dire addio a Taylor Hawkins il 25 marzo 2022, il suo gemello diverso, il sorriso che rispecchiava il suo sul palco. Il fratello.

Eppure Dave non si è mai fermato. Ha trasformato il dolore in volume.

Il segreto di Nevermind: quando il grunge ballava

C’è una cosa che pochi dicono su Dave Grohl: ha rubato molto alla musica disco. Sì, proprio così. Il batterista che ha definito il suono del grunge più sporco e rabbioso degli anni ’90 aveva un segreto: amava il groove funk e disco. E lo ha nascosto dentro Nevermind.

Ascoltate bene In Bloom, Breed, Territorial Pissings. Sotto tutta quella distorsione e rabbia, c’è un groove da dance floor. Un battito che non viene dai Black Flag, ma dai Chic, da Nile Rodgers, dalla disco degli anni ’70.

Dave non suonava solo forte. Suonava ballabile. E questo ha reso i Nirvana diversi da tutte le altre band grunge. Pearl Jam erano pesanti. Soundgarden erano tecnici. Ma i Nirvana ti facevano muovere.

Quella è la genialità nascosta di Dave. Prendere il groove della disco, passarlo attraverso il filtro del punk hardcore, e farlo diventare l’anthem di una generazione che odiava la disco.

Il camaleonte e il discepolo

Nel 2002, ha prestato i muscoli ai Queens of the Stone Age per Songs for the Deaf. Risultato? Uno dei dischi stoner rock più violenti mai registrati. Dave non è venuto a fare il session man educato. È arrivato e ha distrutto tutto.

E poi la capacità di connettere epoche: convincere Paul McCartney a rotolarsi nel fango grunge in Cut Me Some Slack o resuscitare le leggende del metal con il progetto Probot. Da Lemmy a King Diamond, Grohl non fa omaggi: celebra la violenza del suono.

Göteborg, 12 giugno 2015: il trono

Dave cade dal palco in Svezia, si spacca la gamba. L’osso esce. Dovrebbe cancellare tutto.

Invece torna sul palco dopo due canzoni, si fa costruire un trono fatto di chitarre e amplificatori e finisce il tour. Per tre mesi. Su quel trono.

Questo è Dave Grohl.

Bataclan, 13 novembre 2015: il silenzio

E poi il mondo si ferma.

13 novembre 2015. Parigi. I terroristi entrano al Bataclan durante un concerto degli Eagles of Death Metal — la band di Josh Homme, l’altro “fratello” di Dave — e aprono il fuoco. 90 morti.

Io ero a Bologna quella sera. Le notizie arrivavano a pezzi, confuse, terribili. I Foo Fighters erano attesi a Torino solo due giorni dopo, ma il mondo della musica si congelò. La band fu costretta a cancellare il resto del tour europeo.

La paura era reale, tangibile. Il silenzio sembrava aver vinto.

Saint Cecilia: la risposta

Ma Dave non sa stare in silenzio.

Pochi giorni dopo, nel mezzo del lutto collettivo, i Foo Fighters rilasciano a sorpresa l’EP Saint Cecilia. Lo regalano al mondo. Dave scrive una lettera: “La musica è la nostra vita. È la nostra voce. Non lasciate che ve la portino via”.

Non era marketing. Era un segnale di fumo. Un modo per dire che, anche se i palazzetti erano chiusi, il volume non si sarebbe abbassato. La musica non si sarebbe fermata.

Cesena, 26 luglio 2015 – 3 novembre 2016: la promessa

Un mese dopo il trono di Göteborg, dall’altra parte dell’Europa, accade qualcosa di incredibile.

Rockin’1000. Mille musicisti a Cesena che suonano insieme Learn to Fly. Un’idea folle, nata dal basso. Un appello: “Dave, vieni a suonare da noi”. Il video diventa virale. Dave lo vede. E risponde con un video in cui promette: “Verrò. Lo prometto.”

Ma poi arriva il Bataclan. Il mondo si congela. I tour vengono cancellati.

Un anno e tre mesi dopo quella promessa, Dave torna. 3 novembre 2016. Sale sul palco del Carisport davanti a quei mille musicisti che lo avevano chiamato. E suona con loro. Non come una rockstar che concede un favore. Ma come un fratello maggiore che torna a casa.

Quel concerto è stato più di un evento. È stata la dimostrazione che la musica, anche quando il mondo brucia, trova sempre un modo. Che il rock non è fatto di classifiche, ma di promesse mantenute e comunità che resistono.

Perché il suo compleanno ci riguarda

Oggi Dave Grohl compie 57 anni, ma il regalo lo ha fatto lui a noi. È stato lui a rendere il rock un ecosistema interconnesso, assemblando i Them Crooked Vultures con John Paul Jones e Josh Homme solo perché ‘suonava bene nella sua testa’. È stato lui a trasformare i Foo Fighters da un rito catartico dopo il lutto in una macchina da guerra capace di scaldare i cuori. Perché Dave sa che il rock non è un monologo, ma la più grande e caotica conversazione di gruppo della storia. Lui è il connettore. Il filo. Il fratello maggiore di cui non sapevamo di aver bisogno.

Dave, se leggi questo

Dave, quella cosa di non saper leggere la musica? Non cambiarla mai: è parte del tuo fascino. Suona quella batteria come se stessi ballando la disco sotto tonnellate di distorsione. Mantieni le tue promesse impossibili. Costruisci troni di chitarre anche quando le ossa si spezzano. Continua a ricordarci che, quando tutto crolla, l’unica cosa da fare è alzare il volume e suonare più forte. Perché tu non sei solo l’hub del rock; sei il punto di contatto dove tutto converge, il motivo per cui crediamo ancora che la musica possa salvarci.

Buon compleanno, Dave!

Il rock ti deve tutto. E noi, che siamo cresciuti con la tua batteria nelle orecchie, ti dobbiamo anche di più.

Grazie per non esserti mai fermato.

Paolo Pala (@musiksb)