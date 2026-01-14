MATTEO MANCUSO – fuori il nuovo singolo “Isla Feliz”

Il 2026 si apre all’insegna di Matteo Mancuso, tra i chitarristi della nuova generazione più apprezzati al mondo. Mercoledì 14 gennaio esce Isla Feliz (feat. Antoine Boyer), il nuovo singolo che anticipa Route 96, il suo secondo album in arrivo nei prossimi mesi.

“Isla Feliz” è un racconto strumentale di emozioni solari e profonde, in cui l’ordito elettro-acustico di Mancuso si intreccia con le trame gypsy di Antoine Boyer, giovanissimo fenomeno del manouche. Il risultato è un brano luminoso e avventuroso, che funziona come una vera dichiarazione d’intenti: il futuro della chitarra è nelle loro mani!

L’uscita di “Isla Feliz” coincide con l’annuncio del nuovo tour mondiale che accompagnerà il lancio di Route 96: oltre 50 date tra Stati Uniti, Regno Unito ed Europa, con numerose tappe italiane. Il tour partirà il 23 gennaio 2026 dal NAMM di Los Angeles, attraverserà Stati Uniti ed Europa toccando città come Londra, Parigi, Amsterdam oltre alle principali città italiane fra cui Roma, Milano, Bologna e Catania, per concludersi il 16 maggio ad Atene. Un passaggio cruciale che sancisce definitivamente l’ingresso di Matteo Mancuso nel gotha internazionale della sei corde.

Classe 1996, Matteo Mancuso è oggi un fenomeno italiano con pochissimi precedenti nella storia della chitarra. Cresciuto nella provincia di Palermo e figlio di Vincenzo Mancuso, storico chitarrista al fianco di De Gregori e Barbarossa, ha conquistato in pochi anni un pubblico globale, milioni di visualizzazioni online e l’attenzione dei più grandi nomi dello strumento come Steve Vai, Al Di Meola, Joe Bonamassa, Joe Satriani, John Petrucci e Steve Lukather. In Italia è già passato da Stefano Bollani e il suo video a Propaganda Live su La7, presentato da Carlo Verdone, è il più visto nella storia della trasmissione. Un percorso che conferma ciò che “Isla Feliz” lascia già intuire. Una nuova generazione della chitarra è pronta a prendersi il centro del palco, e parla italiano.

Con il sostegno del MiC e di SIAE,nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.