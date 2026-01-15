LAMB OF GOD – nuovo singolo, artwork e tutti i dettagli del nuovo album

I LAMB OF GOD pubblicheranno il loro nuovo album “Into Oblivion” il 13 marzo 2026, su Century Media Records/Epic. Il disco è il primo dopo quattro anni di silenzio.

Assieme all’annuncio del nuovo album la band è orgogliosa di presentare il video della title-track, diretto da Tom Flynn e Mike Watts:

Il commento del chitarrista Mark Morton:

“Per me, l’album parla dell’importanza di avere lo spazio per respirare creativamente e non sentirsi obbligati a stare al passo con alcuna tendenza o aspettativa. È bello essere liberi da qualsiasi programma che vada oltre l’idea di ‘facciamo semplicemente la musica che riteniamo interessante’, è proprio da lì che tutto è iniziato.”

Il commento del cantante Randy Bly in merito alla scelta del titolo dell’album:

“Into Oblivion? Perché è lì che stiamo andando. In generale, l’album parla del continuo e rapido deterioramento della società, in particolare qui in America. Oggi sono accettabili cose che solo vent’anni fa avrebbero sconvolto la gente”.

Prodotto e mixato dal collaboratore di lunga data Josh Wilbur, Into Oblivion è stato registrato in diverse location strettamente legate all’identità della band. La batteria è stata registrata a Richmond, in Virginia, mentre le chitarre e il basso sono stati registrati nello studio di Morton. Blythe ha registrato la sua voce nel leggendario studio Total Access di Redondo Beach, in California, luogo di nascita di album punk fondamentali come quelli dei Black Flag, degli Hüsker Dü e dei Descendents.

I preordini dell’album, comprese diverse varianti in vinile in edizione limitata e copie autografate, sono disponibili sul sito web della band: Lamb-of-god.com

Di seguito la tracklist dell’album

1. Into Oblivion

2. Parasocial Christ

3. Sepsis

4. The Killing Floor

5. El Vacío

6. St. Catherine’s Wheel

7. Blunt Force Blues

8. Bully

9. A Thousand Years

10. Devise/Destroy