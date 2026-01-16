La metafisica dei Fontaines D.C.

Scrivere qualcosa sulla musica e su chi la fa è un po’ come scrivere qualcosa sull’acqua: già detto, ovvio, interessante ma lo sapevo anche io, banale, bravo ma anche basta.

Cerco allora di aiutarmi utilizzando, in modo molto semplice, parallelismi con altre “arti”.

E lo faccio usufruendo della meravigliosa arte pittorica che adoro, avvicinandomi silenziosamente ai quei geni assoluti del ‘900 che hanno sconvolto il mondo, realizzando forme e colori. Che hanno cambiato il mondo “dando vita ai loro gesti”.

Oggi, sommessamente e con un po’ di timore, scomodo Giorgio de Chirico e le sue prime Piazze d’Italia (realizzate a partire dal 1912 durante il suo soggiorno parigino), che segnarono la nascita della pittura metafisica, cercando in modo “spero non blasfemo”, connessioni con l’ARTE dei Fontaines D.C.

Ovviamente questa mia analisi alquanto modesta, si basa su un semplice confronto (peraltro riscontrabile in rete) tra le tematiche espresse in quella fase artistica dal Mastro, ed i contenuti e le modalità espressive di Chatten e compagni.

E inizio dalla metafisica di “Re Giorgio“:

creazione di scenari onirici, caratterizzati dalla presenza potente di elementi della quotidianità decontestualizzati ed accostati tra loro, con l’obiettivo, ovviamente traguardato, di disintegrare l’apparenza entrando violentemente nell’essenza delle cose;

descrizione della condizione esistenziale contemporanea nella quale regnano solitudine, malinconia ed instabilità;

utilizzo di spazi urbani deserti, che creano la rappresentazione vera di un tempo sospeso, di un nonluogo, che chiama a gran voce l’urgenza “della vita“;

necessità di un ritorno all’ordine tramite un obbligato recupero della chiarezza compositiva, che riaffermi una linearità nel messaggio da comunicare, riportando al centro della scena la poetica e poi la poesia.

Fontains DC – Foto di Giuseppe Craca

E nei Fontaines D.C?

Ecco qualche elemento:

creazione di una poetica esistenziale che si manifesta poi con la poesia, che esplora l’identità, la nostalgia, il disagio contemporaneo. Rinasce “l’ossessione” per la propria storia e le proprie radici culturali che viene trasformata in una esperienza universale:

Dublino è il mondo, è “tutte le città”. È ogni spazio in cui viviamo. È il luogo o il non luogo in cui si sta;

riscoperta della narrazione, della parola usata per raccontare in modo chiaro anche tramite l’utilizzo di figure retoriche (in modo particolare l’onomatopea);

creazione di un tempo sospeso, necessario per un’analisi profonda delle paure che attanagliano il nostro vivere;

evidente necessità di un ritorno all’ordine, sia per trasformare una società contemporanea caotica, incastrata in un mondo distopico, in qualcosa d’altro, sia per “ritornare alla musica” nella sua complessità, mettendo da parte per un attimo, la semplificazione estrema della seppur straordinaria stagione punk;

nascita di una fase di “resistenza attiva” ed esaltazione della PAROLA come unica arma utilizzabile;

riscoperta dell’aspetto identitario. L’identità irlandese come identità umana: un invito forte alla consapevolezza dell’essere uomini e del restare uomini;

l’esaltazione di una musica totale che sia madre generatrice di messaggi universali, anche tramite un’estetista sonora estremamente innovativa che spazia dal post punk più puro alla più eterea malinconia, sciogliendosi in momenti carichi di psichedelia;

la “semplice” ma non scontata ricerca di una proposta complessiva nuova ed innovativa, in un universo musicale caratterizzato dalla presenza costante di “geniali replicanti”.

Fontains DC – Foto di Giuseppe Craca

“Like the light when it’s dark, it’s dark, it’s dark, dark

A few stars about make it feel like peace in a way

A complimentary round

Constellation got a twist in it

For a GPO and all the hits in it

I’m gon’ hit your business if it’s momentary blissness

I’m gon’ hit your business if it’s momentary blissness

I’m gon’ hit your business if it’s momentary blissness

I’m gon’ hit your business if it’s momentary

(It may feel bad)”.

(Fontaines D.C)

“Tutte le case sono vuote

risucchiate dal cielo aspiratore

Tutte le piazze deserte.

Tutti i piedistalli vedovi.

Le statue – emigrate in lunghe

carovane di pietra verso porti lontani”.

(Giorgio de Chirico)

Capatatio benevolentiae.

Ma, ovviamente, chiedo venia.