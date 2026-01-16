LAURA PAUSINI – fuori oggi “LA DERNIÈRE CHANSON (DUE VITE)” con Julien Lieb

LAURA PAUSINI: fuori oggi venerdì 16 gennaio 2026 il brano LA DERNIÈRE CHANSON (DUE VITE) con Julien Lieb disponibile su tutte le piattaforme digitali (https://laurapausini.lnk.to/ldchanson), accompagnato dal nuovo videoclip diretto da Gaetano Morbioli.



Il brano è incluso nel nuovo album di cover, IO CANTO 2, che uscirà il 6 febbraio 2026, pubblicato per Warner Records / Warner Music Italy e già disponibile in preorder (http://laurapausini.lnk.to/iyocanto2) nei seguenti formati fisici: cd deluxe (anche in versione autografata), doppio vinile standard (in 3 colori – rosso, perlato, e nero), doppio vinike deluxe, in edizione limitata autografato, in colore argento.

Julien Lieb, artista pop francese finalista del talent di grande successo Star Academy nell’edizione 2023, è stato riconosciuto come Artista Rivelazione dell’anno 2025 durante gli ultimi NRJ Music Awards. Una nuova potente voce che è emersa e si sta facendo largo tra gli artisti più di spicco della sua generazione.

“Rivisitare questa iconico brano italiano con Laura Pausini è un onore assoluto e rappresenta un momento chiave del mio percorso artistico”, commenta Julien.

Il brano, reinterpretazione della hit del 2023 di Marco Mengoni, scritta dallo stesso Mengoni con Davide Petrella, Laurent Damien Lescarret e Davide Simonetta, sarà presentato per la prima volta in duetto live proprio sul palco di Star Academy a Parigi, sabato 17 gennaio.

Così Laura Pausini ha raccontato il suo legame con la canzone e con l’autore:

“Quando Marco Mengoni nel 2023 ha presentato ‘Due Vite’ al Festival di Sanremo ho pensato subito che fosse una canzone importante e senza tempo. La sua scrittura rappresenta la musica pop italiana contemporanea e mi piaceva l’idea che nel disco ci fossero anche omaggi più attuali.

Marco è un cantautore italiano che stimo molto per la sua voce, il suo pensiero, la sua scrittura e la sua personalità, un giorno mi sono imbattuta in questa versione in francese ed è scoccata la scintilla. Sapendo che anche Julien è un fan della musica di Marco, ho pensato che fosse l’artista perfetto per rendergli omaggio, insieme: due lingue, due voci, due nazioni, due storie, come Due Vite”.

LA DERNIÈRE CHANSON (DUE VITE) è uno dei feat. inclusi nella traklist del nuovo album, IO CANTO 2, un vero e proprio tributo ai cantautori interpreti e compositori della storia della musica italiana, con un orizzonte più ampio che comprende anche brani in lingua straniera con un particolare legame con l’Italia: da un adattamento portoghese di Ana Carolina de La mia storia tra le dita, a un successo dei Tribalistas, Ja sei namorar, la cui front woman e autrice, Marisa Monte, ha radici nostrane; dalla versione francese di Due vite, di Marco Mengoni agli adattamenti in tedesco, portoghese e inglese de Il cielo in una stanza di Gino Paoli, cantato originariamente da Mina; fino al tributo ad una delle più grandi pop star di tutti i tempi, Madonna, anch’essa di origini italiane, di cui Laura reinterpreta la evergreen La isla bonita. I brani vanno dal 1960 al 2023, tra cui Felicità, brano in cui Laura unisce la sua voce a quella del grande compianto pilastro del cantautorato, Lucio Dalla.

Il 2026 si preannuncia come un anno memorabile per l’Artista, che dopo l’uscita del nuovo album sarà conduttrice con Carlo Conti della 76° edizione del Festival di Sanremo per tutte e cinque le serate della manifestazione, tornando sul palco che ha dato inizio alla sua straordinaria carriera.

Altro grande appuntamento che attende Laura Pausini è per marzo 2026, con il debutto di IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027, undicesima tournée mondiale, già un grandissimo successo che ha visto il recente raddoppio di nuove date.



L’ennesima grande maratona live di Laura Pausini partirà per la prima volta dall’estero, precisamente dalla Spagna, il 27 Marzo a Pamplona, toccando Tenerife e le città di Barcellona, Valencia e Madrid, per poi proseguire in America Latina, con date in Uruguay, Argentina, Cile, Perù, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Messico, Repubblica Dominicana, Porto Rico, e sbarcare negli Stati Uniti, nelle città di Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto, New York.

In autunno sarà la volta dell’Italia e dell’Europa, nei palazzetti delle più grandi metropoli, per poi sbarcare in Brasile a febbraio 2027 per tornare in patria con un mega show negli stadi, e una reprise invernale di nuovo in Italia ed Europa fino alla fine dell’anno.

Un calendario ricchissimo appunto, a cui recentemente si sono aggiunte nuovi appuntamenti per la leg italiana ed europea che parte a ottobre 2026: doppia data zero a Mantova l’1 e 2 ottobre, doppia data nelle città di Torino (17 e 18 ottobre), Bologna (3 e 4 novembre), Firenze (6 e 7 novembre), oltre a due nuovi stadi, Lignano Sabbiadoro e Pescara, il 2 e il 26 giugno 2027, e l’attesissima data alla Royal Albert Hall di Londra il 28 ottobre 2027.

Sarà l’ennesima grande maratona dal vivo, specchio della caratura di un’artista internazionale che da più di 30 anni porta la sua musica in giro per il mondo e che quest’anno presenterà oltre ai brani più celebri alcune delle tracce contenute nel nuovo album.

La versione spagnola dell’album, YO CANTO 2, verrà pubblicata per Warner records / Warner music il prossimo 13 marzo 2026, e conterrà brani di dei più grandi autori latini, a rappresentare ogni singolo paese che l’ha incoronata icona musicale, dalla Spagna all’Argentina, dal Messico al Cile, dalla Colombia al Perù, e molti altri ancora.

L’album, nella versione standard (composta da 18 brani), e deluxe, quest’ultima arricchita da altre 3 tracce, è disponibile in preorder dal 18 dicembre a mezzanotte nei seguenti formati fisici: cd standard, cd deluxe (anche in edizione limitata autografata), e doppio vinile standard in colore trasparente e doppio vinile deluxe, (in edizione limitata autografata), in colore bianco.