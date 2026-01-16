ROBBIE WILLIAMS – a sorpresa il nuovo album di inediti “BRITPOP”

ROBBIE WILLIAMS è tornato a sorpresa con il suo nuovo e attesissimo album di inediti, “BRITPOP”, disponibile in digitale e in formato fisico sul suo store ufficiale (LINK). Il 6 febbraio, invece, uscirà “BRITPOP (Deluxe Edition)”.

Nell’album, composto da 11 nuove tracce, sono contenuti i singoli “ROCKET”, che vede la partecipazione alla chitarra della leggenda dei Black Sabbath Tony Iommi e “SPIES” dal sapore indie-pop scritto da Robbie e dai suoi collaboratori di lunga data Karl Brazil e Owen Parker.

La copertina dell’album è un chiaro richiamo al titolo, e presenta un dipinto di uno dei look più iconici di Robbie: la tuta rossa che indossò al Glastonbury Festival nel 1995, all’apice dell’era Britpop.

Parlando di “BRITPOP”, Robbie ha dichiarato: “Volevo creare l’album che avrei voluto scrivere e pubblicare dopo aver lasciato i Take That nel 1995. Era l’apice del Britpop e un’epoca d’oro per la musica britannica. Ho lavorato con alcuni dei miei idoli su questo album: è crudo, ci sono più chitarre ed è un disco ancora più energico e potente del solito. C’è un po’ di ‘Brit’ e sicuramente anche un po’ di ‘pop’. Sono immensamente orgoglioso di questo progetto e non vedo l’ora che i fan lo ascoltino.”

Questa la tracklist dell’album:

1. Rocket

2. Spies

3. Pretty Face

4. Bite Your Tongue

5. Cocky

6. All My Life

7. Human

8. Morrissey

9. You

10. It’s OK Until The Drugs Stop Working

11. Pocket Rocket

Il 6 febbraio uscirà invece “BRITPOP (Deluxe Edition)”, contenente altre 6 tracce:

12. Selfish Disco

13. G.E.M.B

14. Comment Section

15. Fucking Amazing

16. 100% Beau

17. Desire (Official FIFA Anthem)

Robbie Williams è uno degli artisti musicali più premiati al mondo con sei dei 100 album più venduti nella storia britannica, ben 85 milioni di album venduti in tutto il mondo, 15 album numero 1 nel Regno Unito e un record di 18 BRIT Awards, più di ogni altro artista. A dicembre 2024 è uscito al cinema il suo film, candidato agli Oscar, “Better Man” e a gennaio è uscita la colonna sonora ufficiale, “Better Man (Original Motion Picture Soundtrack)”, che gli ha assicurato il suo quindicesimo primo posto in classifica album UK, eguagliando così il record dei Beatles. Nel novembre 2023 è uscita per Netflix la serie di documentari in quattro parti di Robbie, intitolata “Robbie Williams”, che ha raggiunto il primo posto su Netflix in 22 paesi diversi. A luglio 2024 è tornato al BST Hyde Park di Londra come headliner di uno spettacolo sold out acclamato dalla critica.

Robbie ha raccolto fino ad oggi 106 milioni di sterline per beneficenza in tutto il mondo da quando ha co-fondato Soccer Aid per l’UNICEF nel 2006.