HOLLYWOOD VAMPIRES – due date in Italia a settembre

Il supergruppo rock americano Hollywood Vampires tornerà in Europa quest’estate per una serie di concerti molto attesi; i primi show dal vivo dopo quasi tre anni.

Il tour prevede anche due attesissimi concerti in Italia che si terranno il 1° Settembre a Milano e il 2 Settembre ad Este – Padova.

Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry e Tommy Henriksen daranno il via al tour estivo il 12 agosto alla The O2 di Londra e lo concluderanno in Italia all’inizio di settembre. La band ha dichiarato: “Dopo quasi tre anni di assenza, torniamo finalmente in tour nel Regno Unito e in Europa — non vediamo lora di incontrare un pubblico incredibile, un’energia travolgente e vivere altre notti indimenticabili. A prestissimo!“

Riguardo la vendita dei biglietti, è prevista una presale dedicata agli iscritti alla newsletter D’Alessandro e Galli sarà attiva dalle ore 10.00 di giovedì 22 gennaio alle ore 09.00 di venerdì 23 gennaio. Per accedere alla presale è possibile iscriversi alla newsletter tramite dalessandroegalli.com.

La vendita generale inizierà venerdì 23 gennaio alle ore 10.00 su ticketone.it.

Saranno disponibili anche pacchetti VIP esclusivi in mercati selezionati per Hollywood Vampires, pensati per i fan che desiderano avvicinarsi il più possibile al palco. I pacchetti VIP includono vantaggi non disponibili altrove e saranno disponibili in quantità estremamente limitate per maggiori informazion visitare: https://superfan.live/hollywoodvampires

E’ passato un decennio da quando gli Hollywood Vampires si sono uniti per la prima volta — e continuano a scatenare il palco. Formata nel 2015, la band si è legata grazie all’amore condiviso per i brani preferiti e al desiderio di celebrare i propri “amici morti e ubriachi” suonando la musica degli eroi caduti del rock. Il nome deriva dal club alcolico degli anni ’70 di Alice Cooper, che annoverava tra i suoi membri John Lennon, Keith Moon e Mickey Dolenz. Gli Hollywood Vampires si sono rapidamente guadagnati la reputazione di band dal vivo travolgente, con show incendiari: un mix esplosivo di inni originali e tributi alle leggende che li hanno ispirati.

I loro set sono una celebrazione sfrenata delle più grandi icone del rock, affiancata da un repertorio originale potente. Gli show dei Hollywood Vampires includono classici intramontabili di The Who, Led Zeppelin, David Bowie, Motorhead, The Doors, AC/DC e molti altri, insieme ai successi di Alice Cooper e Aerosmith. E’ attualmente in lavorazione un documentario intitolato Unleashed Spirits – The Rise of The Hollywood Vampires”, il cui trailer è già disponibile su www.hollywoodvampires.com

Hollywood Vampires sono la nobiltà del rock e di Hollywood: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry e Tommy Henriksen.