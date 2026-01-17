Rock am Ring 2026: Iron Maiden, Linkin Park e Volbeat sul palco!

Passato, presente e futuro. O se preferite: dogma, tradimento e anarchia. Esiste un modo elegante per dire che Rock am Ring e Rock im Park hanno fatto bingo con la lineup 2026, ed è riconoscere che hanno scelto tre headliner capaci di comporre, insieme, una mappa completa del territorio. Quella che vedremo non è una semplice line-up, ma una tesi di dottorato sul rock con gli ampli sparati a undici.

Iron Maiden: l’architettura del metallo

Partiamo da loro perché, di fatto, gli Iron Maiden non aprono per nessuno da quarant’anni: sono la monarchia assoluta dell’heavy metal e Eddie è il loro stendardo che non accenna ad ammainarsi. Mentre Bruce Dickinson trasforma ogni verso in un’epopea medievale, Steve Harris colpisce il basso come se stesse scrivendo l’Iliade in tempo reale, dimostrando che i Maiden non sono un esercizio di nostalgia, ma lo standard aureo della tenuta del palco.

Non si tratta di celebrare il passato, ma di osservare una cattedrale gotica ancora in fiamme su cui poggia l’intero genere. Quando sali sul palco dopo di loro, sai di doverti confrontare con una masterclass di metal puro, fatta di ritmi militari e testi che citano la letteratura inglese come se Shakespeare fosse un loro roadie. Senza di loro il rock sarebbe solo rumore; con loro, diventa epica immortale.

Linkin Park: il coraggio di tornare (senza tutto)

E poi ci sono i più discussi e coraggiosi: i Linkin Park. Tornare senza Chester Bennington non è come cambiare un frontman, è come riscrivere la Bibbia privandola di un testamento, perché Chester era il grido primordiale di una generazione che non riusciva a dormire la notte. Oggi Emily Armstrong si carica sulle spalle il peso di quel dolore, conscia che la sfida non è celebrare il tempo che fu, ma garantire la sopravvivenza di un’identità.

La loro presenza a Ring e Park è la prova che il rock deve saper morire e rinascere, guardando il vuoto lasciato dai propri miti per trasformarlo in un nuovo inizio. Se i Maiden rappresentano il dogma, i Linkin Park sono l’evoluzione dolorosa che non cerca di farti dimenticare le cicatrici, ma le usa per ricordarti che sei ancora vivo tra scratching hip-hop e synth apocalittici.

Volbeat: il bastardo perfetto

Infine arriva l’anarchia dei Volbeat, una band che sulla carta non dovrebbe nemmeno esistere. Incrociare il rockabilly di Johnny Cash con il thrash dei Metallica e aggiungerci una spruzzata di melodia scandinava sembrerebbe la ricetta per un disastro, invece Michael Poulsen canta come se Elvis si fosse reincarnato in un motociclista danese durante una rissa in un honky-tonk bar gestito da Lemmy Kilmister.

I Volbeat rappresentano la libertà assoluta di chi se ne fotte delle categorie: non sono metal puro né emotivamente devastanti, sono semplicemente l’esempio di cosa succede quando smetti di chiedere il permesso e inizi a inventare un genere nuovo ogni martedì. Sono il futuro senza regole e il groove illegale, la dimostrazione che se hai abbastanza talento e faccia tosta, il rock diventa un territorio senza confini.

creative commons foto free di Andreas Lawen, Fotandi

L’equazione (che funziona)

Mettendo queste tre band sullo stesso palco si ottiene una narrazione completa: i Maiden ti danno la spina dorsale e il rispetto per le fondamenta, i Linkin Park ti sbattono in faccia un presente ferito che si rifiuta di morire, e i Volbeat ti mostrano che le regole sono fatte per essere infrante.

Rock am Ring e Rock im Park 2026 non hanno scelto tre nomi a caso, ma tre versioni dello stesso messaggio: il rock è vivo perché sa essere tutto. Saremo lì a godercelo, dalla prima nota di The Trooper all’ultimo urlo di Numb, fino al riff rockabilly di Sad Man’s Tongue.

Perché questo è quello che facciamo e questo è quello che siamo.

Rock. Sempre e comunque.

visita il sito ufficiale: Rock am ring!

Paolo Pala (@musiksb)