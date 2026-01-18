Echoes#1: (Don’t fear) The Reaper

La festa stava morendo lentamente, come muoiono le feste che hanno bevuto troppo e pensato troppo poco. All’ultimo piano dell’edificio, una piscina rettangolare rifletteva le luci di Long Island come una ferita lucida: neon rosa, verde acido, blu elettrico. Il tetto era caldo di corpi e freddo di parole. Qualcuno rideva senza motivo. Qualcun altro baciava pelle di cui non avrebbe ricordato il nome al mattino.

L’uomo uscì dalla festa senza salutare. Non salutava mai quando se ne andava davvero.

Indossava una camicia chiara, sbottonata fino al petto, pantaloni a zampa appena sgualciti, scarpe che avevano visto troppa strada per essere eleganti. Aveva superato da tempo l’età in cui le feste servono a qualcosa, ma continuava ad andarci come si continua a fumare anche quando sai che ti lascia solo cenere dentro. Scese le scale due gradini alla volta. Il suono della musica si sfilacciava dietro di lui: chitarre fluide e una discreta ritmica, non ci fece troppo caso ma la canzone lo seguì come un randagio. Quando mise piede sul marciapiede, l’aria della notte gli colpì il viso. New York di notte era una bestia diversa: meno gentile, più sincera. I lampioni sembravano punti interrogativi. I semafori tacevano, muti e inutili.

Lei stava camminando senza una meta precisa. O meglio, la meta c’era, ma non era un luogo. Cercava la luna. La luna quella notte era bassa e sporca, impigliata tra le insegne e le antenne televisive. Sembrava una moneta dimenticata in tasca dopo una notte sbagliata. La inseguiva come si inseguono le cose che non rispondono. Indossava un vestito semplice, corto, con una giacca leggera sulle spalle. I capelli le cadevano disordinati, come se non avessero mai davvero accettato di essere pettinati. Camminava piano, guardando le insegne, i riflessi di sé stessa nei vetri scuri, gli sbuffi di fumo agli angoli del diner chiuso da ore, da cui saliva odore di cibo bruciacchiato e carta bagnata.

Quando lo vide, non lo vide subito.

Prima sentì qualcosa.

Un rallentamento.

Come se la notte avesse cambiato ritmo.

Lui la notò nello stesso istante. E si fermò.

Non fu uno sguardo lungo. Fu una scansione rapida, urgente. Due persone che sanno cosa vuol dire cadere senza che nessuno guardi.

— Bella notte — disse lui. La sua voce era bassa, un po’ stanca.

— Dipende da cosa ci fai dentro — rispose lei.

Si guardarono meglio.

Lui vide nei suoi occhi qualcosa che non era tristezza, ma un profondo squarcio.

Lei vide nelle sue mani una rigidità che veniva da lontano.

— Esci da una festa? — chiese lei, guardando verso l’alto, la musica ancora colava giù dal palazzo.

— Ci stavo annegando — disse lui. — L’acqua era calda. Le persone fredde.

Lei sorrise appena.

— Io cammino per non affondare — disse. — È il mio metodo.

Camminarono insieme senza deciderlo. La strada li reclamó come fa un fiume con due pezzi di legno. Le insegne si riflettevano sui finestrini delle auto parcheggiate. Al muro il manifesto di un cinema che proiettava un western polveroso. La lavanderia automatica rifugio per dei viandanti erranti.

— Tu da cosa scappi? — chiese lei.

Lui ci pensò. Era una domanda che non si faceva mai.

— Non scappo — disse. — Ho già perso.

Lei annuì. Capiva quel linguaggio.

— Anch’io — disse. — Ma continuo a camminare lo stesso. Per educazione.

Risero piano. Una risata breve, onesta.

Passarono davanti a un bar. Dalla porta aperta usciva (Don’t fear) The Reaper. Non forte. Giusta. La canzone non chiedeva attenzione. Si limitava a esistere.

— Questa mi fa tremare — disse lei.

— Anche a me — rispose lui. — Per questo mi piace.

Entrarono. Il bar era lungo e stretto, con sgabelli consumati e tavoli bassi. Le pareti avevano il colore delle cose che hanno fumato troppo. Un jukebox luminoso pulsava come un cuore artificiale. La canzone continuava, lenta e circolare. Bevvero bourbon senza brindare.

— Sai cosa mi spaventa? — disse lei. — Non la morte. Il silenzio che viene prima.

Lui la guardò.

Questa non era una conversazione da primo incontro.

Ma loro non erano persone da primi incontri.

— Io ho paura del contrario — disse. — Del rumore che resta dopo.

Lei appoggiò il bicchiere.

— Sei stato sposato? — chiese.

— Sì.

— È morta?

— No. Peggio.

Lei capì. Non fece altre domande.

— Io ho perso qualcuno — disse lei. — Non in un modo netto. È rimasto mezzo vivo nella mia testa.

Il jukebox fece un click.

La canzone ricominciò.

Uscirono dal bar che era già tardi, o forse presto. La notte aveva quel colore grigio-blu che precede ogni decisione sbagliata. Camminarono ancora. Long Island si stendeva e si ritraeva come un animale che dorme male. Le strade deserte sembravano quinte teatrali abbandonate. I cantieri dei grattacieli, le pubblicitá dei supermercati e i cartelloni dei distributori di benzina riflettevano un’idea di futuro che nessuno sapeva ancora abitare.

— Pensi che le persone rotte si riconoscano? — chiese lei.

— No — disse lui. — Si annusano.

Lei rise.

— E poi?

— Poi si feriscono meglio.

Si fermarono sotto un lampione. La luce li tagliava in due.

Lui le sfiorò la mano.

Non fu un gesto romantico.

Fu un test.

Lei non si ritrasse.

Baby, take my hand

We’ll be able to fly

Si baciarono come si bevono certe cose: senza fretta, senza aspettative. La città non applaudì. La luna continuò a stare al suo posto.

— Vieni con me — disse lui.

— Dove?

— Non importa.

E non importava davvero.

Camminarono lungo la spiaggia di Hampton Bay. La sabbia fredda e umida aderiva alle loro scarpe, e l’odore della salsedine si mescolava al vento. Ogni passo sul bagnasciuga lasciava impronte destinate a sparire, come tutto il resto. Il mare era un immenso specchio nero, bellissimo e proibito, ogni increspatura un riflesso d’argento, un invito che non potevano accettare. Le onde, lente, placide, un promemoria che il tempo scorreva anche senza di loro.

Seasons don’t fear the reaper

Nor do the wind, the sun or the rain

Arrivarono ad una porta chiusa che li accolse con indifferenza. Dentro c’era odore di libri, incenso e caffè dimenticato. Si spogliarono senza solennità. I loro corpi avevano cicatrici che conservavano memoria. Fecero l’amore come fanno le persone che sanno che potrebbe non succedere più. Con fame e abbandono. Con rispetto.

Con gli occhi aperti.

Dopo, restarono sdraiati a guardare il soffitto. La canzone finì. Il silenzio arrivò.

— Non ti prometto niente — disse lui.

— Nemmeno io — rispose lei. — Ma stanotte basta.

Fu così che si innamorarono. Non con una dichiarazione. Non con un piano. Ma con la certezza rara e tremenda di non avere più voglia di fuggire.

Romeo and Juliet

Are together in eternity

Fuori, la luna continuava a fare quello che fa da sempre: guardare e non intervenire.