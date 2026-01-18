Echoes: racconti di musica, follia e notti perdute

Echoes è una rubrica dedicata a chi, nelle storie, non cerca solo l’eco delle canzoni, ma anche il lato più oscuro, fragile e visionario della vita. Racconti ispirati ai grandi classici della musica — dal punk al blues, dal rock al cantautorato — che trasformano riff e melodie in piccole esplorazioni letterarie dell’animo umano.

L’idea nasce dal desiderio di dare voce alle notti insonni, alle emozioni crude, a quei momenti in cui la realtà sfuma e lascia spazio al delirio, alla passione, alla malinconia. Le storie oscillano tra esistenzialismo e splatter, tra romanticismo e visione, costruendo un ponte tra musica e letteratura, tra l’adrenalina di un assolo di chitarra e la riflessione su fragilità e desiderio.

Ogni racconto è come un vinile rotto: frammentato, imperfetto, ma carico di echi e vibrazioni che risuonano nell’immaginario del lettore. L’approccio è volutamente non convenzionale: atmosfere urbane, notturne e decadenti si mescolano a personaggi ai margini, sospesi tra sogno e follia, tra violenza e poesia. La musica non è solo ispirazione, ma coprotagonista: ogni storia nasce da una canzone, un riff, un verso, e si trasforma in narrazione, in viaggio emotivo e sensoriale.

Echoes è pensata per chi ama le storie che restano addosso, come il ronzio di un amplificatore acceso nel cuore della notte. Una rubrica che celebra l’imperfezione, l’eccesso e la bellezza inquieta della musica e della vita. Perché tra sogno e caos, tra sangue e note, ogni notte può diventare una storia da raccontare.