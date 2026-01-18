PFM: Le foto del concerto al Gran Teatro Geox di Padova

Il 17 gennaio 2026, la città di Padova ha ospitato un’icona del rock progressivo italiano: la Premiata Forneria Marconi, meglio nota come PFM. Attiva da oltre cinquant’anni, questa band è una delle realtà più longeve e influenti del panorama musicale italiano, celebre per aver portato il prog italiano oltre i confini nazionali.

Durante il live padovano, la PFM ha dimostrato di essere ancora in grado di affascinare e sorprendere. Tra i momenti più curiosi della serata c’è stata un’improvvisazione strumentale dedicata proprio al pubblico di Padova, con un richiamo scherzoso alla tradizione locale. Un piccolo omaggio che ha reso la serata ancora più speciale.

In definitiva, la PFM non è solo una band, ma un pezzo di storia musicale vivente, capace di reinventarsi senza perdere la propria anima, e il concerto di Padova ne è stata una chiara dimostrazione.

Scopri le foto del concerto dei PFM al Gran Teatro Geox di Padova, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Marco Sarain