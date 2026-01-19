Dardust: Le foto del concerto al Teatro ai colli di Padova

Il 16 gennaio 2026 Padova ha ospitato il concerto di Dardust, progetto musicale di Dario Faini, tra i nomi più originali e riconoscibili della scena contemporanea italiana. Pianista, produttore e compositore, Dardust è noto al grande pubblico per il suo lavoro dietro le quinte con artisti pop e indie, ma dal vivo rivela la sua anima più sperimentale, sospesa tra neoclassica, elettronica e suggestioni cinematografiche.

Sul palco, accompagnato dalla sua band e da un impianto visivo essenziale ma potente, Dardust ha trasformato il concerto in un’esperienza immersiva, dove il pianoforte dialoga con synth e texture digitali. Curioso sapere che molti brani nascono da improvvisazioni notturne registrate in studio e poi trasformate in composizioni strutturate. Un live elegante e visionario, capace di unire rigore musicale ed emozione pura.

Scopri le foto del concerto di Dardust al Teatro ai Colli di Padova, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Gianluca Conselvan