L’anno d’oro di Joe Keery: da Stranger Things alla hit mondiale

La star Joe Keery, in arte Djo, batte Vecna e Taylor Swift: da Stranger Things alla vetta delle classifiche con la sua hit mondiale “End of Beginning”.

Biografia ed esordi di Joe Keery

Il 2026 si è aperto sotto il segno di una definitiva consacrazione per Joe Keery. A 33 anni, l’artista classe 1992, nato nel Massachusetts, è riuscito in un’impresa rarissima: essere preso sul serio sia come attore che come musicista di culto, trasformando quella che molti consideravano una semplice parentesi tra un set e l’altro in una carriera musicale di assoluto rilievo. Qual è la sua vera storia? Fin da piccolo Joe respira la passione per l’arte grazie al teatro, partecipa a delle produzioni scolastiche -spinto dalle sorelle- e si laurea presso la DePaul University con una solida formazione.

La sua vita, però, è destinata a cambiare radicalmente nel 2015 quando, durante le audizioni per l’allora misterioso progetto Stranger Things – pur essendosi inizialmente candidato per il ruolo di Jonathan- riesce a entrare nel cast per interpretare Steve Harrington, l’eccentrico “bullo” dal ciuffo iconico della scuola di Hawkins.



È qui che avviene la magia: Keery riesce a dare al personaggio una tale profondità e simpatia da costringere gli sceneggiatori a riscriverne il destino. Quello che doveva essere un personaggio marginale, e destinato a uscire di scena, diventa il pilastro emotivo della serie, l’eroe protettore dei ragazzi, trasformandosi in uno dei volti più amati della cultura pop globale.

Da Joe Keery a Djo : il successo da 2 miliardi di ascolti

Se molti attori vedono la musica come un hobby, Joe Keery l’ha trasformata in un’identità artistica separata. Dopo gli esordi come batterista e chitarrista nei Post Animal, solida realtà psych-rock di Chicago nata nel 2015, Keery sceglie, tre anni dopo, di lasciare la band. Una decisione presa per evitare che la sua popolarità oscurasse il gruppo, con cui è però tornato a collaborare nel 2025 per l’album “IRON“.

La vera svolta arriva nel 2019 con il lancio del suo progetto solista sotto lo pseudonimo di Djo. Il nome d’arte è stato scelto appositamente per mantenere l’anonimato e non farsi riconoscere, con l’obiettivo di essere preso sul serio come artista ed evitare invece di essere etichettato come “l’ennesimo attore” che pubblica un album. Ad oggi ha tre album all’attivo: il primo, “Twenty Twenty” (2019) , è caratterizzato da un sound psichedelico ispirato ai Tame Impala e ai Beatles. Il secondo è “Decide” (2022), in cui esplora sonorità synth-pop anni ’80. Il terzo ed ultimo è “The Crux” (2025) , disco che consacra un “anno d’oro” per la sua carriera musicale. Si tratta di un’opera ipnotica e introspettiva, dove ogni traccia rappresenta una “stanza d’hotel” emozionale: un diario personale sulle varie fasi della vita, tra influenze pock-rok anni ’70 e vibrazioni vintage. Il successo è stato tale da portare al rilascio di una versione Deluxe con 12 tracce inedite e una candidatura ai Grammy per la miglior copertina.

Arriviamo al punto: il cuore pulsante di questo momento magico batte al ritmo di “End of Beginning”, brano nostalgico contenuto in “Decide”. La canzone è diventata il simbolo del passaggio all’età adulta per milioni di ascoltatori, che si sono rivisti nel dover dire addio alle proprie radici. ‘And when I’m back in Chicago, I feel it’ , canta Keery: un verso in cui non celebra solo il legame con la sua Chicago, ma quel filo che lo lega al passato che ognuno di noi porta con sé prima di lanciarsi verso nuovi inizi.

A gennaio 2026, la canzone ha superato i 2 miliardi di ascolti su Spotify, smettendo di essere un semplice trend virale, per trasformarsi in un vero inno generazionale. Spinta anche dall’emozione per il finale di Stranger Things, ha raggiunto vette incredibili: diventando la canzone più ascoltata al mondo nelle classifiche globali di Spotify -oltre 50 mln di ascoltatori mensili- superando persino i numeri di colossi come Taylor Swift, Olivia Dean e Sombr.



Djo ha dimostrato che la sua musica vive di luce propria, ma le sue principali ispirazioni musicali spaziano dai giganti classici – Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, AC/DC, Fleetwood Mac– a riferimenti più contemporanei come Tame Impala, The Strokes, Beach House, Sufjan Stevens e Charli XCX (una delle sue artiste più ascoltate del 2024),

L’impatto culturale tra il set e la musica

In Stranger Things, la musica non è mai stata un semplice sottofondo, ma un elemento narrativo e culturale centrale, capace di influenzare la realtà sia dentro che fuori dallo schermo. Grazie alle produzioni Netflix, la serie ha permesso di riportare in auge molti capolavori storici -spesso sconosciuti alla Gen Z- come “Running Up That Hill” (Kate Bush), “Should I Stay or Should I Go” (The Clash), “Master of Puppets” (Metallica), “Purple Rain” (Prince) e “Heroes” (David Bowie), donandogli una vera e propria seconda giovinezza. Queste canzoni sono state trasformate in vere e proprie “armi sonore”, strumenti di salvezza usati dai personaggi per proteggersi dalle minacce del Sottosopra.

Oggi Joe Keery non è più solo “il ragazzo di Stranger Things“. Il suo impatto risiede nell’aver dimostrato che un attore può scalare le classifiche globali senza affidarsi a campagne di marketing tradizionali, puntando invece sulla nostalgia digitale e sul potere del passaparola social, come confermato dal successo virale analizzato da Billboard.

‘Zero decenza umana’: l’impegno civile dell’artista contro Donald Trump

Con l’accusa ‘Zero human decency, stop this man’ (Zero decenza umana, fermate quest’uomo), Joe Keery ha rotto il silenzio con un raro intervento politico contro il Presidente Trump. L’attore ha manifestato la propria disapprovazione per i fatti di Minneapolis, dove la cittadina Renee Nicole Good è stata uccisa da un agente dell’ICE; l’evento ha scosso l’opinione pubblica, specialmente dopo che Trump ha difeso l’operato dell’agente, spingendo Keery a schierarsi apertamente a favore della giustizia sociale e dei soggetti più vulnerabili.

Oltre alla recente presa di posizione contro Trump, l’artista è noto per il sostegno concreto alla comunità LGBTQ+. Durante il suo ultimo tour, ha infatti collaborato con l’organizzazione no-profit The Ally Coalition, fondata da Jack Antonoff, donando parte del ricavato dei biglietti per combattere la discriminazione e finanziare spazi sicuri dove ogni persona possa sentirsi libera di essere sé stessa.

Tutti i suoi progetti futuri

Musicalmente, Djo sarà protagonista di due importanti tour:

-marzo 2026: tour in sud-America al Festival Lollapalooza (Argentina, Cile, Brasile, Città del Messico, Guadalajara e Colombia)

-giugno 2026: tour nord-europeo “Back On You” (con date già annunciate a Parigi, Amsterdam, Cardiff e altre città)

Il 2026 sarà un anno fondamentale anche per la carriera attoriale di Keery, con diverse uscite:

-la commedia horror Cold Storage, in uscita il 13 febbraio, in cui reciterà accanto a Liam Neeson.

-il documentario celebrativo One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, in uscita su Netflix il 12 gennaio 2026.

-la comparsa nella serie tv Euphoria in primavera del 2026.

-la comparsa nella commedia Crash Land e nel progetto d’animazione New-Gen, sebbene per quest’ultimo la data di uscita non sia ancora confermata.

Per chi vuole restare aggiornato sulle sue prossime mosse, è possibile seguire i nuovi rilasci sul sito ufficiale di Djo o monitorare le date dei suoi tour internazionali su Ticketmaster.